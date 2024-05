(Québec) L’ancien ministre libéral Sam Hamad a rencontré plusieurs élus de l’opposition au conseil municipal de Québec pour tâter le terrain en vue d’une éventuelle candidature contre Bruno Marchand à la mairie.

Depuis des mois, Sam Hamad maintient le flou quant à ses intentions en vue des élections municipales de 2025. Tout au plus, l’ancien ministre responsable de la Capitale-Nationale dit être en réflexion. Ses réflexions sont toutefois alimentées par des discussions avec plusieurs conseillers municipaux de l’opposition.

Selon nos informations, M. Hamad a sollicité des entretiens avec au moins trois élus de l’opposition officielle, Québec d’abord, l’ancienne formation politique de Régis Labeaume. Il a aussi rencontré la deuxième opposition, Équipe priorité Québec. Les rencontres ont eu lieu l’hiver dernier.

L’ancien libéral aurait notamment jaugé leur intérêt à quitter leur parti pour faire le saut avec lui aux prochaines élections dans une nouvelle équipe sous sa gouverne.

Selon une source bien au fait des discussions, M. Hamad chercherait à monter sa « dream team », son équipe de rêve, en vue des élections municipales du 2 novembre 2025.

Il n’a pas l’intention de se joindre à l’un des trois partis de l’opposition représentés au conseil municipal, ont expliqué plusieurs sources. Il veut plutôt créer une nouvelle formation, à l’image de ce qu’avait fait Bruno Marchand pour l’emporter en 2021.

Le maire Marchand, alors relativement peu connu, avait réussi à attirer dans son nouveau parti un conseiller sortant d’Équipe Labeaume, Pierre-Luc Lachance. Ce recrutement avait donné un nouveau souffle à la campagne du candidat Marchand.

Pour l’instant, aucun des conseillers rencontrés par M. Hamad n’aurait l’intention de quitter sa formation pour faire le saut avec l’ancien ministre, mais bien des choses peuvent changer d’ici un an et demi.

« Il y a un intérêt, je réfléchis, c’est sûr », s’est contenté de dire Sam Hamad à La Presse mardi. « Mais je ne confirme rien. Les municipales sont dans un an et demi. En politique, six mois, c’est long. »

L’homme n’a pas voulu nommer les élus qu’il a rencontrés, ni la teneur des discussions. Il confirme toutefois qu’elles ont eu lieu « à [sa] demande ou à leur demande ».

Une campagne larvée

Depuis des mois, l’ancien député de Louis-Hébert – circonscription désormais détenue par Geneviève Guilbault – semble mener une campagne larvée pour la mairie de Québec, multipliant les pointes envers le maire Marchand, dénonçant le manque de projets d’envergure dans la capitale et ce qu’il qualifie de piètre croissance économique.

Il y a un an, M. Hamad avait dévoilé son plan en transport pour la capitale : un troisième pont à l’ouest, l’ajout d’une voie sur le pont Pierre-Laporte et la privatisation du service de traversiers entre Québec et Lévis.

Je sens que Québec est en train de se dégrader. Sam Hamad, sur les ondes du FM93, jeudi dernier

Le maire de Québec l’a d’ailleurs invité le même jour à se lancer dans la course une bonne fois pour toutes. L’entourage du maire Marchand laisse entendre que la candidature de l’ancien ministre du gouvernement de Jean Charest ne l’effraie pas, et pourrait même être bénéfique au maire sortant.

« Je souhaite que Sam Hamad se présente. Vous ne pouvez pas avoir une plus belle démonstration de ce que la ville était et de ce que la ville peut être entre deux politiciens. Alors, qu’il vienne. On aura une belle campagne », a dit le maire Marchand jeudi, lors d’un point de presse rapporté notamment par Le Soleil.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le maire de Québec, Bruno Marchand

Le suspense va probablement durer encore un peu. Les conservateurs de Pierre Poilievre ont même sondé l’intérêt de M. Hamad à se présenter pour eux, selon Radio-Canada. Le principal intéressé n’a ni nié ni confirmé.

Chose certaine, l’étoile de Bruno Marchand a pâli depuis le début de son mandat auprès des électeurs, s’il faut en croire les sondages. Rappelons que l’homme a remporté la mairie à la surprise générale en novembre 2021 par seulement 834 voix. Son taux de satisfaction a bondi à 67 % en 2022, selon un sondage Léger-Le Journal, pour tomber à 47 % en novembre 2023, à mi-mandat.

M. Marchand a déjà annoncé son intention de solliciter un second mandat. Le chef de l’opposition officielle, Claude Villeneuve, est toujours en réflexion. Le père de deux jeunes enfants hésite à se lancer dans la course pour des raisons de conciliation travail-famille.