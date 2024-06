(Ottawa) La société Dalian, qui ne compte que deux employés et a été montrée du doigt dans le scandale entourant la conception de l’application ArriveCAN au cours des derniers mois, n’est pas la seule à obtenir une manne en contrats fédéraux grâce à son statut d’entreprise autochtone, et ce, en jouant essentiellement le rôle d’entremetteuse entre Ottawa et d’autres entreprises.

La firme Advanced Chippewa Technologies Inc., de quatre employés, utilise une stratégie d’affaires comparable depuis des années et a réussi à décrocher environ 134 millions de dollars en contrats du gouvernement fédéral depuis 2004.

Cette entreprise, qui désigne une résidence à Ottawa comme son siège social, a également obtenu 1 million de dollars en contrats dans l’affaire ArriveCAN. De quoi relancer le débat sur les entreprises qui jouent le rôle d’intermédiaires entre le gouvernement et d’autres firmes dans le secteur des technologies de l’information.

L’entreprise, aussi connue sous le sigle d’ACT, indique sur sa page web qu’elle fournit des services de gestion « de stratégies et de véhicules d’approvisionnement » pour les fabricants et les éditeurs de logiciels qui veulent faire des affaires avec le gouvernement fédéral. Elle représente leurs produits auprès des ministères et des agences et les aide à « obtenir l’accès aux mécanismes fédéraux d’approvisionnement ».

« Gérer et développer ces contrats pour votre succès est notre valeur », résume-t-elle.

Essentiellement, Advanced Chippewa Technologies Inc. revend du matériel informatique et des logiciels aux ministères pour le compte d’acteurs importants comme Apple, IBM et Microsoft, mais aussi pour d’autres firmes internationales moins connues du grand public.

Elle détient également des contrats avec le gouvernement fédéral qui lui permettent d’agir comme intermédiaire.

En jouant ainsi le rôle d’intermédiaire, ce genre d’entreprise récolte une commission au prorata de la valeur des contrats, selon des informations qui ont été divulguées lors des audiences de deux comités parlementaires qui se penchent sur le fiasco financier d’ArriveCAN depuis près de 18 mois.

Dans le cas de GC Strategies, la firme de deux employés au cœur du fiasco financier ArriveCAN, la commission oscillait entre 15 % et 30 %.

« Nous n’utilisons pas de sous-traitants », s’est défendu par courriel le président d’Advanced Chippewa Technologies Inc., Tony Carlson. Il rejette catégoriquement la comparaison avec Dalian. « L’intégralité de nos produits livrables pour ArriveCAN était des iPads et des logiciels d’analyse commerciale », a-t-il ajouté.

Reste que l’ampleur des contrats accordés à ce genre d’entreprise qui agit comme intermédiaire soulève des questions. Entre 2011 et février 2024, Dalian a décroché pas moins de 445 contrats totalisant 127,8 millions de dollars de divers ministères fédéraux. Dalian, qui appartient à David Yeo, s’est aussi associée à une entreprise non autochtone, Coradix, qui compte une quarantaine d’employés. Ensemble, elles ont obtenu 122 contrats pour une valeur totale de 189,5 millions, selon des données dévoilées le mois dernier par le Conseil du Trésor. Ces deux entreprises ne peuvent plus obtenir de contrats d’Ottawa depuis que l’affaire ArriveCAN a éclaté, tout comme GC Strategies.

Cible de 5 %

Dans le cas de la société Advanced Chippewa Technologies Inc., elle a obtenu son tout premier contrat de la Défense nationale en décembre 2004 d’une valeur de 53 777 $. Depuis cette date, le nombre de contrats s’est multiplié. Selon le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement (SPAC), cette petite entreprise a obtenu en 20 ans 432 contrats totalisant une valeur de 134,4 millions de dollars.

En 2021, le gouvernement Trudeau s’est fixé comme objectif d’accorder annuellement au moins 5 % de la valeur totale de tous les marchés publics à des entreprises autochtones, soit l’équivalent de la proportion de la population autochtone au pays. Cela représente environ 1 milliard de dollars par année en contrats.

Cet objectif, qui s’inscrit dans le cadre de la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA), devait être mis en œuvre en trois phases. Tous les ministères et organisations doivent atteindre ou dépasser cette cible au plus tard le 31 mars 2025.

Les entreprises qui sont détenues et contrôlées à au moins 51 % par des membres des peuples autochtones (Premières Nations, Inuits ou Métis) résidant habituellement au Canada) sont admissibles à la SAEA. Les coentreprises formées d’entreprises autochtones partenaires admissibles et d’entreprises non autochtones sont permises, à condition que l’entreprise autochtone puisse démontrer qu’elle effectuera au moins 33 % de la valeur des travaux. Au préalable, les entreprises admissibles doivent s’inscrire au Répertoire des entreprises autochtones fédéral.

Or, il s’avère que le ministère des Services aux Autochtones effectue très rarement des vérifications pour s’assurer que les entreprises autochtones respectent leurs obligations.

Tony Carlson affirme « remplir tous les critères de la stratégie d’approvisionnement autochtone » et se réclame d’une Première Nation du nord-ouest de l’Ontario, située à une centaine de kilomètres de Thunder Bay. « Nous sommes entièrement détenus, contrôlés et exploités par des membres autochtones de Red Rock Band », a-t-il précisé.

Une stratégie qui nuit

Dans le passé, des dirigeants et des organisations autochtones ont affirmé que si l’objectif de la SAEA est important et louable, elle donne lieu à une utilisation abusive de la part de certaines entreprises. L’an dernier, un groupe de plus de 50 institutions financières autochtones a soutenu dans un rapport que la SAEA encourage le recours à « des sociétés-écrans et à d’autres modes de dissimulation pour obtenir un avantage » dans les marchés publics – une situation déplorable qui nuit aux entreprises autochtones légitimes.

Au cours des dernières semaines, le comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires a commencé à s’intéresser à la SAEA pour s’assurer que les règles de passation des marchés soient respectées.

Durant une récente réunion de ce comité, le député conservateur Garnett Genius a dit craindre que la SAEA ne soit utilisée à mauvais escient. « Certaines de ces entreprises semblent suivre le modèle de GC Strategies. Autrement dit, ce sont de très petites entreprises établies dans des résidences privées à Ottawa – non pas dans des réserves, mais à Ottawa – qui annoncent une expertise dans la gestion des contrats gouvernementaux. En d’autres termes, leur activité consiste simplement à obtenir des contrats et à sous-traiter », a affirmé M. Genius.

Avec la collaboration de William Leclerc, La Presse