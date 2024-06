De Québec à Ottawa, découvrez ce qui a retenu l’attention de nos correspondants parlementaires cette semaine.

Sondage sur l’immigration

6 sur 10

Six Québécois sur dix croient que le Québec devrait obtenir d’Ottawa l’ensemble des pouvoirs en matière d’immigration. Et le même nombre croit que le Québec devrait accueillir moins d’immigrants au cours des trois prochaines années. C’est ce que révèle un sondage de la firme SOM réalisé pour La Presse* portant sur un dossier chaud dans les relations Québec-Ottawa. Ainsi, 59 % des personnes sondées se disent favorables à l’idée que le Québec détienne tous les pouvoirs en matière d’immigration ; 29 % sont contre cette idée et 12 % ne savent pas. L’appui est plus fort chez les 45 ans et plus, alors qu’un plus grand nombre des 18-24 ans est contre un transfert des pouvoirs à Québec. Considérant le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre et d’accès difficile au logement, 61 % des personnes sondées estiment que le Québec devrait accueillir moins d’immigrants au cours des trois prochaines années ; 26 % répondent « autant » et 10 % « plus » (3 % ne savent pas). C’est dans une proportion semblable (62 %) que les Québécois considèrent que les politiques en matière d’immigration devraient être surtout axées sur des critères à la fois économiques et linguistiques (18 % croient que le critère économique devrait primer ; 9 %, le critère linguistique).

* Méthodologie : L’étude a été réalisée en ligne du 7 au 12 juin 2024 auprès d’un échantillon de 1259 adultes québécois inscrits au panel d’internautes de SOM. Les résultats ont été pondérés de manière à refléter les principales caractéristiques sociodémographiques des adultes québécois. La marge d’erreur maximale est de+/- 3,7 %, 19 fois sur 20.

La citation de la semaine

CDPQ Infra nous dit : il n’y a pas l’achalandage, ou des gains de temps suffisants. […] Au printemps 2023, quand on a pris notre décision, on a mis beaucoup d’emphase sur l’achalandage qu’il y aurait sur ce nouveau lien autoroutier. En prenant un pas de recul, on fait le constat que l’enjeu de sécurité économique est très important, c’est pour ça qu’on change notre décision. […] Il y a beaucoup de choses qu’il faut regarder pour la réalisation du projet, mais notre intention, notre engagement, c’est de faire un pont à l’est. Le premier ministre François Legault qui, après l’avoir abandonnée il y a un an, ressuscite sa promesse de troisième lien, sans fixer d’échéancier ni de coût, et malgré l’avis défavorable de CDPQ Infra

Le chiffre de la semaine

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre du Québec, François Legault, après sa rencontre avec son homologue fédéral, Justin Trudeau, le 10 juin

100 %

C’est la part de la responsabilité de la hausse de l’immigration temporaire à la crise du logement qui secoue le Québec, selon François Legault. Il a fait cette affirmation au sortir d’une rencontre avec son homologue fédéral Justin Trudeau, qui venait de lui offrir un chèque de 750 millions pour éponger la facture associée à l’accueil des demandeurs d’asile entre 2021 et 2023.

Ottawa se dote d’un commissaire du fun

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Mathieu Grondin sera le poste de commissaire à la vie nocturne pour la Ville d’Ottawa.

La Ville d’Ottawa a débauché un Montréalais pour insuffler un peu de vie dans la capitale fédérale réputée pour ses nuits… tranquilles, disons, par politesse. Le poste de commissaire à la vie nocturne a été confié à Mathieu Grondin, infatigable militant du droit aux nuits endiablées. « J’ai hâte de découvrir les multiples quartiers et rues principales des secteurs urbain, suburbain et rural, de me plonger dans l’incroyable diversité des festivals, des activités culturelles et des spectacles qu’offrira Ottawa cet été, et de ressentir le beat de la capitale », a déclaré le fondateur et ancien directeur général de Montréal 24/24. Il essaiera de faire oublier qu’Ottawa est considéré comme une ville « que le plaisir a oubliée », et où les terrasses ferment si tôt qu’elles n’ont même pas le temps de se faire démanteler par des pompiers.

Du cabinet de Legault au ministère de la Famille

Un cinquième départ en quelques semaines survient au cabinet du premier ministre François Legault. Cette fois, c’est le directeur des politiques gouvernementales, Carl Renaud, conseiller caquiste depuis 2016, qui s’en va. Où ? Le Conseil des ministres l’a nommé sous-ministre adjoint au ministère de la Famille. Une nomination partisane, a dénoncé le Parti québécois.

Drainville offre une classe à Arcand

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Paul Arcand et Bernard Drainville lors de la dernière émission du roi des ondes au 98,5 FM, vendredi matin

Pour ceux qui étaient sur une autre planète, rappelons que c’était la dernière édition de l’émission matinale de Paul Arcand au 98,5 vendredi. Les hommages ont fusé – et ils étaient bien mérités ! Le témoignage d’une auditrice qui a appris le français en l’écoutant a provoqué un moment cocasse en ondes. « Des fois, je me dis que je suis plus efficace qu’un programme de francisation, qu’est-ce que t’en penses, Bernard ? », a lancé Paul Arcand, avec cette pointe d’humour qu’on lui connaît. « J’ai besoin de profs, justement ! a répondu le ministre Drainville, ex-chroniqueur politique. Paul, pour ta retraite, je vais te trouver une classe, mon gars… une école au complet ! » « Je le sais, tu prends n’importe qui ! », a répliqué le roi des ondes du tac au tac. Hilarité générale ! On se rappelle que le ministre de l’Éducation se donnait pour objectif lors de la dernière rentrée scolaire d’avoir à tout le moins « un adulte » par classe, avec ou sans formation universitaire, tant il manque de profs.

17 000 $ pour un voyage à Québec

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La députée néo-démocrate Niki Ashton, en 2022

La députée néo-démocrate Niki Ashton a fait une rare apparition en personne à la Chambre des communes jeudi, elle qui a l’habitude de siéger virtuellement à partir de sa circonscription du nord du Manitoba. Elle a dû expliquer pourquoi elle avait facturé aux contribuables plus de 17 000 $ pour un voyage en famille à Québec durant la période des Fêtes, comme l’a révélé CBC. « J’ai rencontré plusieurs personnes qui sont impliquées dans la défense du français, de la culture », a expliqué celle qui est porte-parole de son parti en matière de langues officielles, lors d’un point de presse où le malaise était palpable. Elle a toutefois évité de les nommer malgré l’insistance des journalistes. « Moi, ce que j’ai fait comme députée fait partie des règles », a-t-elle soutenu. Ces rencontres étaient-elles si incontournables qu’elles ne pouvaient pas se faire virtuellement ?

De mal en pis pour les interprètes

Malgré les mises en garde et une série de mesures pour tenter de régler la situation, les problèmes sonores qui affectent les interprètes au Parlement sont loin de s’estomper. La période des questions a été suspendue durant 45 minutes lundi après un retour de son qui a été entendu jusque sur le canal parlementaire. Cet effet Larsen aurait été causé par une élue qui aurait déposé son oreillette trop près de son micro. En avril, il s’en était fallu de peu pour que les travaux parlementaires soient carrément suspendus jusqu’à nouvel ordre après une enquête de santé et sécurité du travail. Ces problèmes persistent depuis le recours au Parlement hybride durant la pandémie. Les effets Larsen et les chocs acoustiques se produisent régulièrement. Certains interprètes demeurent aux prises avec des problèmes d’acouphène par la suite.