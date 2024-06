Le scandale ArriveCAN a permis de mettre au jour certains abus dans la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA). Le gouvernement fédéral doit mettre fin à ces abus, réclament les conservateurs et les bloquistes.

(Ottawa) Las de faire face à des témoins peu coopératifs dans le dossier ArriveCAN, les conservateurs veulent imposer une peine d’emprisonnement de six mois à 14 ans pour les cas de parjure devant l’une des deux chambres du Parlement. Parallèlement, ils réclament, à l’instar du Bloc québécois, la fin des abus de la stratégie d’approvisionnement destinée aux entreprises autochtones.

Le député Michael Barrett a déposé vendredi le projet de loi C-405 pour sévir contre les outrages au Parlement en modifiant le Code criminel et la Loi sur le Parlement. « Les gens doivent respecter le Parlement du Canada, nos lois et nos institutions », a-t-il déclaré par communiqué. En plus d’une peine d’emprisonnement, les contrevenants s’exposeraient aussi à une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 $.

Le scandale ArriveCAN a donné lieu à une série de témoignages en comité parlementaire où les élus avaient de la difficulté à obtenir des réponses à leurs questions. Le cas le plus flagrant est celui de Kristian Firth, l’un des deux associés de GC Strategies qui a été forcé de témoigner à la barre de la Chambre des communes en avril, une rare procédure qui n’avait pas été utilisée depuis 1913.

« Je reconnais avoir fait des erreurs dans les autres comités », avait-il fini par reconnaître.

Sa firme a obtenu environ 20 millions en contrats pour le développement de l’application ArriveCAN. Elle a ensuite sous-traité le travail, prenant au passage une commission pouvant varier entre 15 % et 30 %. Lors de son troisième témoignage au comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes, il avait refusé de nommer les fonctionnaires avec qui il avait élaboré les critères d’un de ces contrats obtenus par la suite sans appel d’offres.

La semaine dernière, les conservateurs ont également suggéré l’utilisation de cette procédure d’exception devant les réponses évasives de Minh Doan, un ancien fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans le dossier ArriveCAN. Leur motion n’avait pas obtenu le soutien du Parti libéral, du Bloc québécois et du Nouveau Parti démocratique.

« Le fédéral a créé ces entreprises-là »

Ce scandale a permis de mettre au jour certains abus dans la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA). Le gouvernement fédéral doit mettre fin à ces abus, réclament les conservateurs et les bloquistes. La Presse révélait vendredi qu’Advanced Chippewa Technologies, une autre entreprise du secteur des technologies de l’information, a obtenu des millions de dollars en contrats fédéraux grâce à son statut d’entreprise autochtone en jouant les intermédiaires.

« Le fédéral a créé ces entreprises-là fondamentalement », a réagi la députée du Bloc québécois Nathalie Sinclair-Desgagné, en entrevue. Elle estime que le système d’approvisionnement, devenu trop complexe, doit être réformé en profondeur.

On vient de voir plusieurs exemples de cas où la stratégie d’approvisionnement autochtone bénéficie à des entreprises qui finalement en profitent et en abusent au lieu de vraiment bénéficier à des entreprises autochtones et aux communautés autochtones. Nathalie Sinclair-Desgagné, députée du Bloc québécois

La firme aussi connue sous le nom d’ACT se présente comme un « véhicule d’approvisionnement » pour aider d’autres entreprises à obtenir des contrats du gouvernement fédéral. Elle revend du matériel informatique et des logiciels aux ministères pour le compte de multinationales comme Apple, IBM et Microsoft.

« Le problème particulier ici avec cette stratégie d’approvisionnement est qu’il y a des cas où une petite entreprise autochtone est utilisée comme véhicule par des entreprises non autochtones », a constaté le député conservateur Garnett Genuis en entrevue.

« Comme pour bien d’autres enjeux, les libéraux ne se soucient absolument pas des impacts concrets [de cette politique]. »

En 2021, le gouvernement Trudeau s’est fixé comme objectif d’accorder annuellement au moins 5 % de la valeur totale de tous les marchés publics à des entreprises autochtones, soit l’équivalent de la proportion de la population autochtone au pays. Cela représente environ 1 milliard de dollars par année en contrats.

Advanced Chippewa Technologies est inscrite au registre des entreprises autochtones. Elle a fait l’objet d’un audit du ministère des Services aux Autochtones en 2023 et un autre audit doit débuter cet été.

Depuis 2004, la firme a obtenu 432 contrats totalisant une valeur de 134,4 millions de dollars, selon le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement. L’entreprise, qui ne compte que quatre employés et désigne une résidence d’Ottawa comme son siège social, a également obtenu 1 million de dollars en contrats dans l’affaire ArriveCAN.

Le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique (NPD), Alexandre Boulerice, estime que « les contribuables paient trop cher » dans le cadre du système d’approvisionnement actuel et que le gouvernement doit « réinvestir dans la fonction publique ».

Ni le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, ni la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, n’ont été en mesure de répondre aux questions de La Presse vendredi.