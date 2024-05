Vitalité du français L’écart de Montréal et Gatineau avec le reste du Québec se creuse

(Québec) Le plus récent portrait de l’Office québécois de la langue française (OQLF) sur la vitalité du français au Québec fait état d’importantes disparités entre les régions, dans le contexte où Montréal et Gatineau se distinguent du reste de la province en enregistrant une diminution plus marquée de la proportion de leurs citoyens pouvant soutenir une conversation en français.