Le Bloc et le NPD appuieront la motion de Poilievre

(Ottawa) Les néo-démocrates et les bloquistes doivent appuyer mercredi la motion conservatrice qui demande au premier ministre Justin Trudeau de défendre sa politique de tarification du carbone lors d’une « rencontre d’urgence », télévisée, avec ses homologues des provinces et territoires.

La Presse Canadienne

M. Trudeau a toujours jusqu’ici rejeté cette demande pour une telle rencontre venant de six premiers ministres provinciaux, notamment ceux de l’Ontario, des Prairies et des provinces de l’Atlantique.

Il affirme que les premiers ministres aiment mieux faire de la politique partisane plutôt que de présenter des options viables à la mesure fédérale.

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière d’environnement, Laurel Collins, affirme que la tarification du carbone n’est pas la solution ultime à la politique climatique et que les néo-démocrates sont ouverts à d’autres options que pourraient présenter les premiers ministres.

Mme Collins soutient que le gouvernement libéral utilise le climat comme un enjeu clivant et que la rencontre fédérale-provinciale serait un bon moyen de rassembler les Canadiens et de susciter l’émergence de nouvelles idées.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a expliqué mercredi avant la période de questions en Chambre que son parti avait obtenu un amendement à la motion conservatrice pour préciser que le Québec disposait déjà d’« un tarif carbone qui n’est pas la taxe carbone ».

« Donc […] on met une fois pour toutes le couvercle sur l’idée que la taxe carbone s’appliquerait au Québec : le libellé même de la motion implique que la taxe carbone du gouvernement fédéral ne s’applique pas au Québec », a-t-il expliqué.

Une rencontre fédérale-provinciale serait selon lui « une belle occasion de faire en sorte que l’enjeu des dérèglements climatiques traverse les lignes partisanes, refasse de nouveau de l’espace à la connaissance et à la science, pour qu’on puisse arriver à quelque chose qui progressera au-delà de la confrontation, au-delà de l’affrontement perpétuel sur ce type d’enjeu ».