Tarification du carbone Le Bloc et le NPD appuieront la motion de Poilievre

(Ottawa) Les néo-démocrates et les bloquistes ont appuyé mercredi la motion conservatrice — non contraignante — qui demande au premier ministre Justin Trudeau de tenir une « rencontre d’urgence », télévisée, avec ses homologues des provinces et territoires au sujet de la tarification du carbone.