(Ottawa) D’après les informations dont disposait Justin Trudeau au sujet de la campagne électorale de 2021, il semblait « très improbable » que le régime chinois préfère l’élection des libéraux ou des conservateurs au Canada, a affirmé le premier ministre, mercredi, devant la Commission sur l’ingérence étrangère.

Si on était conscient du fait que la Chine pouvait avoir une puissance de frappe plus importante que la Russie au Canada, en raison de l’importance de la diaspora chinoise sur le territoire canadien, on ne lui devinait pas nécessairement une préférence partisane pour l’un ou l’autre des deux grands partis, a résumé Justin Trudeau à la barre des témoins.

« Je peux certainement dire que si des représentants [étrangers], sur une base individuelle, pouvaient avoir exprimé une préférence, l’impression que nous avons eue, et que nous avions constamment, c’est que la République populaire de Chine n’aurait aucune… », a-t-il déclaré avant de prendre une pause en répondant aux questions sur le scrutin de 2021.

« Il semblait simplement très improbable que le gouvernement chinois en tant que tel aurait une préférence pour l’élection », a laissé tomber Justin Trudeau. Il a rappelé que le contexte était extrêmement tendu, alors que les deux Michael croupissaient toujours derrière les barreaux en Chine, et que de nombreux pays à travers le monde exerçaient des pressions sur Pékin.

Au cours de son témoignage, le chef libéral a fait valoir, comme l’avait exprimé sa cheffe de cabinet Katie Telford la veille, que toute information touchant la sécurité nationale devait être accueillie avec une dose de scepticisme. « Ce n’est pas toujours certain, ce n’est pas toujours corroboré, a-t-il souligné. On doit toujours prendre [ce type de] renseignement avec une certaine conscience que c’est à confirmer. »

D’un ton posé et prudent compte tenu de la nature sensible des renseignements touchant la sécurité nationale, Justin Trudeau a soutenu que d’autres mesures étaient toutefois nécessaires face aux actions des régimes autoritaires. « Nous devons en faire davantage, je suis d’accord. En 2015, il existait très peu de mécanismes pour contrer l’ingérence étrangère », a-t-il lancé à la procureure de la Commission, Shantona Chaudhury.

« L’idée de protéger notre démocratie, notamment en ce qui a trait à la désinformation, n’était même pas sur le radar », a-t-il enchaîné en citant une série de mesures implantées par son gouvernement, dont la création du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

Pas d’informations pointues

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc

Appelé à la barre des témoins avant lui, le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré n’avoir reçu aucune information détaillant en profondeur les activités d’ingérence étrangère menées par la Chine durant les élections de 2019 et 2021, avant que les manœuvres attribuées au régime de Pékin ne fassent l’objet de reportages dans les médias.

Dès son entrée en fonction, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) lui a offert une séance de breffage brossant un portrait général de la situation, mais sans entrer dans les fins détails.

Il a indiqué que la première fois qu’il avait entendu parler de la possible ingérence de Pékin dans l’assemblée d’investiture libérale dans la circonscription de Don Valley North, celle qui a été remportée par le libéral Han Dong, c’était lors d’une réunion convoquée par le bureau du premier ministre le 23 mai 2023.

Idem dans le cas des allégations concernant le transfert de 250 000 $ d’un agent œuvrant pour le régime communiste à l’intention de 11 candidats aux élections fédérales jugés plus favorables à Pékin.

Idem en ce qui concerne la campagne de désinformation menée sur les plateformes comme WeChat contre le Parti conservateur et son chef de l’époque, Erin O’Toole, et des candidats conservateurs qui ont mordu la poussière, notamment Kenny Chiu, dans une circonscription de la Colombie-Britannique.

J’ai pris connaissance de ces allégations une fois qu’elles ont été rendues publiques à la suite de fuites médiatiques. Alors je n’ai pas eu de séance d’information approfondie à ce sujet. Mais il est important que les gens comprennent que nous ne sommes pas en train de confirmer des choses qui ont été rapportées. Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

Au lendemain des élections de 2019, il a obtenu une séance d’information du SCRS au cours de laquelle on l’a assuré que l’élection, dans l’ensemble, s’était déroulée d’une manière libre et équitable. « On m’a assuré que l’élection avait été décidée par les Canadiens. Mais cela ne voulait pas dire que nous n’avons rien vu. Nous savons depuis des années qu’il y a des tentatives d’ingérence », a-t-il indiqué.

« Il faut que le seuil de gravité soit élevé »

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Karina Gould

Pour sa part, l’ancienne ministre responsable des Instiutions démocratiques, Karina Gould, aujourd’hui leader du gouvernement en Chambre (actuellement en congé de maternité), a aussi affirmé n’avoir pas eu droit à des séances de breffage détaillées sur les activités d’ingérence menées par la Chine, la Russie ou l’Inde.

Mme Gould avait reçu le mandat du premier ministre de doter le gouvernement d’un plan pour contrer l’ingérence étrangère dès 2018. À l’époque, on estimait que la plus grande menace pouvait émaner de la Russie, compte tenu du rôle que Moscou avait joué dans les élections présidentielles aux États-Unis.

Elle a affirmé qu’il avait été décidé d’établir un seuil de gravité élevé avant d’alerter les Canadiens d’une forme d’ingérence parce qu’une telle déclaration constitue en soi une forme d’intervention dans le déroulement d’une campagne électorale.

« Il faut que le seuil de gravité soit élevé et que l’on soit certain que les renseignements que l’on utilise pour faire une intervention soient infaillibles. Car des renseignements ne constituent pas en soi des preuves », a-t-elle dit.