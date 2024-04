(Québec) Le gouvernement Legault a déposé un projet de loi pour « protéger les élus » et « favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions ». S’il est adopté, les députés, maires et conseillers municipaux pourront obtenir une injonction contre les citoyens qui les harcèlent, avec des amendes pouvant atteindre 1500 $.

« Cette loi prévoit la possibilité pour un élu municipal ou un député de l’Assemblée nationale qui, du fait qu’il est un élu, fait l’objet de propos ou de gestes qui entravent indûment l’exercice de ses fonctions ou portent atteinte à son droit à la vie privée, de demander à la Cour supérieure de prononcer une injonction pour mettre fin à cette situation », a expliqué en chambre la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest.

Ce projet de loi est présenté dans un contexte ou près de 10 % des élus municipaux ont quitté leurs fonctions depuis le scrutin de 2021. Québec avait lancé une campagne de sensibilisation, mais estime désormais qu’il faut sévir.

Les recours prévus par la loi peuvent être pris, selon le cas, « par l’élu concerné, par un organisme municipal ou par le directeur général des élections ».

Un élu qui estime qu’il fait l’objet de « propos ou de gestes qui entravent indûment l’exercice de ses fonctions ou portent atteinte à son droit à la vie privée » pourra demander à la Cour supérieure de prononcer une injonction pour mettre fin à cette situation.

La cour pourra ordonner à une personne :

De ne pas se trouver dans le bureau de circonscription du député

De ne pas se trouver dans les bureaux du cabinet ministériel d’un membre du Conseil exécutif

De ne pas se présenter aux séances de tout conseil d’un organisme municipal auquel siège l’élu municipal

De cesser de communiquer avec l’élu

De cesser de diffuser dans l’espace public des propos à son sujet

« Quiconque entrave l’exercice des fonctions d’un élu en le menaçant, en l’intimidant ou en le harcelant de façon à lui faire craindre raisonnablement pour son intégrité ou sa sécurité est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1500 $ », précise la loi.

Un citoyen qui fait du tapage dans un conseil municipal pourra également être mis à l’amende. « Quiconque, lors d’une séance de tout conseil d’un organisme municipal, cause du désordre de manière à troubler le déroulement de la séance est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 500 $ », précise la loi.