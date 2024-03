(Québec) En plus d’une baisse du nombre de demandeurs d’asile et d’immigrants temporaires, François Legault demandera officiellement à Justin Trudeau le rapatriement des pleins pouvoirs en immigration lors de leur rencontre vendredi. Et si la réponse est non, « on va évaluer nos options, et il y a des options qui se présentent », a soutenu le premier ministre du Québec.

Il n’a pas précisé quelles sont ces « options », lors de la période des questions au Salon bleu jeudi.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon lui a demandé à cette occasion s’il entend demander à M. Trudeau vendredi que le fédéral lui transfère l’ensemble des pouvoirs en immigration, une promesse caquiste de longue date.

« La réponse courte, c’est oui. Oui, ça va faire partie des points, c’est moi qui ai demandé la rencontre avec M. Trudeau, puis ça va faire partie de mes demandes, donc, de rapatrier tous les pouvoirs en matière d’immigration », a répondu M. Legault, ajoutant qu’il réclamera aussi de juguler l’afflux de demandeurs d’asile et d’immigrants temporaires. Il compte faire un point de presse vendredi après la rencontre afin de faire un compte-rendu de la rencontre et de l’accueil offert par M. Trudeau à ses demandes.

Plaidant que le gouvernement a « obtenu plusieurs refus » du fédéral dans d’autres dossiers, Paul St-Pierre Plamondon a demandé ce que « compte faire le premier ministre si, concrètement, Justin Trudeau dit non » à sa demande.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon

« Évidemment, on va évaluer nos options. Il y a des options qui se présentent, on est déjà en train de les évaluer », a répondu François Legault. Il n’a pas ouvert son jeu, préférant décocher une flèche à son adversaire.

Ce qui est clair, là, c’est qu’un gouvernement du Parti québécois n’aurait aucune crédibilité pour faire des gains avec Ottawa parce que l’objectif du Parti québécois, c’est que ça ne marche pas avec Ottawa pour mousser le référendum sur la souveraineté. François Legault

En campagne électorale, François Legault avait lancé l’idée de tenir un référendum sur le rapatriement à Québec des pleins pouvoirs en immigration afin de forcer la main à Ottawa. Toujours en 2022, il disait que le Québec risquait de devenir une « Louisiane » si Ottawa ne lui cédait pas les pleins pouvoirs en immigration. Il faisait de cet enjeu une « question de survie pour la nation québécoise ». En février, il déclarait toutefois qu’il « ne pense pas qu’on a besoin de faire un référendum pour demander aux Québécois s’ils souhaiteraient qu’on rapatrie les pouvoirs à Québec en immigration. Je pense que c’est consensuel […]. On n’exclut pas de le faire, mais ce n’est pas à cette étape-ci nécessaire, puisque c’est une évidence. »

Lors des élections, le premier ministre avait également évoqué la tenue d’états généraux ou d’une commission de style Bélanger-Campeau sur cet enjeu.