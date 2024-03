(Ottawa) Après avoir remis en question la pérennité du financement à l’UNRWA, le gouvernement canadien confirme que le robinet ne sera finalement pas fermé. Dans l’intervalle, les Forces armées fourniront à la Jordanie quelque 300 parachutes pour larguer des fournitures essentielles dans le ciel de Gaza.

« Le Canada est profondément préoccupé par la situation humanitaire catastrophique à Gaza, qui s’aggrave d’heure en heure. De l’aide doit parvenir aux civiles et civils le plus rapidement possible », a déclaré dans un communiqué le ministre du Développement international, Ahmed Hussen.

Il a plaidé que l’UNRWA jouait « un rôle essentiel à Gaza en fournissant une aide humanitaire à plus de deux millions de personnes, en plus de ses activités cruciales qui soutiennent 4 millions de personnes dans le reste de la région ».

Les Forces armées canadiennes fourniront pour leur part environ 300 parachutes à la Force aérienne royale jordanienne pour l’aider à effectuer des parachutages de fournitures essentielles à Gaza, a-t-on aussi indiqué vendredi.

Le gouvernement canadien reconnaît, du même souffle, que « les parachutages ne remplacent absolument pas les livraisons par voie terrestre ou maritime », et « continue de demander l’ouverture de davantage de points d’entrée, l’élargissement de l’accès ».

Accoucher de l’annonce a, de toute évidence, été laborieux.

Mercredi, une conférence de presse sur l’aide à Gaza a été annulée à 75 minutes de l’heure prévue. Jeudi, en coulisses, on évoquait une prise de position avec des alliés. Et vendredi, les médias ont été avisés environ une heure avant l’annonce que celle-ci aurait finalement lieu.

Le Canada et une quinzaine de bâilleurs de fonds ont coupé les vivres à l’organisation, fin janvier, après qu’Israël a allégué que 12 de ses employés auraient pris part aux attentats terroristes du Hamas, le 7 octobre dernier.

L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA) a vite licencié la douzaine d’employés, et une enquête dirigée par l’ex-ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a été lancée.

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE L’ex-ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna

Le gouvernement canadien semble avoir été rassuré par les constats du rapport provisoire de l’ONU sur cette question, dont la version finale – que les Nations unies ont promis de rendre publique – est attendue d’ici la fin avril.

En attendant, les autorités israéliennes ont formulé de nouvelles accusations, lundi, contre l’agence de l’ONU, alléguant que 450 de ses employés à Gaza étaient des militants du Hamas. L’État hébreu n’a pas encore fourni de preuves pour appuyer ses dires.

« Sinistres découvertes »

La malnutrition, voire la famine, guette la population de la bande de Gaza, a récemment prévenu le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Une visite dans l’enclave a permis de faire de « sinistres découvertes », a-t-il écrit lundi sur X. Des trouvailles comme des « niveaux graves de malnutrition » et des « enfants qui meurent de faim », a-t-il notamment évoqué.

PHOTO MOHAMMED ABED, AGENCE FRANCE-PRESSE Des enfants palestiniens souffrant de malnutrition sont soignés dans un centre de santé à Rafah.

« L’hôpital Kamal Adwan est le seul hôpital pédiatrique du nord de Gaza ; il est submergé de patients. Le manque de nourriture a entraîné la mort de 10 enfants », s’est également désolé le patron de l’OMS, dont l’organisation avait accès pour une première fois à la bande de Gaza.

Réactions diamétralement opposées

Le Parti conservateur, qui avait coupé l’aide sous le gouvernement de Stephen Harper en 2010, s’opposait bec et ongles au rétablissement de l’aide canadienne – aucun paiement n’a été annulé ; ce qui était en jeu, c’était le versement de 25 millions d’avril prochain.

Il faut dire que décision ne fait pas non plus l’unanimité au sein des rangs libéraux : avant l’annonce de jeudi, les députés Anthony Housefather et Marco Mendicino ont publié une lettre ouverte sur les réseaux sociaux pour manifester leur opposition.

Car selon eux, l’agence onusienne fondée en 1949 « ne dispose pas d’une gouvernance et de contrôles internes suffisants » pouvant garantir que l’aide humanitaire fournie par le Canada se rendra « à ceux qui en ont réellement besoin ».

Et « il existe un risque sérieux que des fonds soient détournés par le Hamas », jugent-ils.

À l’inverse, la néo-démocrate Niki Ashton s’est réjouie de ce changement de cap. « Rétablir le financement, c’est sauver des vies, a-t-elle écrit sur X. L’UE l’a compris. Le monde l’a compris. Il est temps pour le Canada de cesser d’être complice du génocide. »

Amnistie internationale plaidait aussi en faveur du retour du financement. « On ne punit pas 2 millions de personnes pour des allégations qui, on s’entend, sont très graves », a insisté France-Isabelle Langlois, de la section canadienne francophone de l’organisation.

Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) a réagi défavorablement à un article de CBC sur le rétablissement éventuel de l’aide. « C’est un jour honteux et une décision déplorable », a écrit l’organisation sur le réseau X, mercredi.

« Nier la réalité ne change rien à la réalité. Le gouvernement du Canada refuse une fois de plus de reconnaître que l’UNRWA fait partie du problème et non de la solution », a-t-on également reproché dans le même message.

Le gouvernement de Justin Trudeau avait rétabli le financement à l’UNRWA en novembre 2016.