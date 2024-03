20 mars 1939

Naissance de Martin Brian Mulroney à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord

1955-1959

Étudiant à l’Université St. Francis-Xavier d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Obtient un baccalauréat en science politique.

Décembre 1956

Première visite à Ottawa comme délégué au congrès du Parti conservateur. Brian Mulroney appuie John Diefenbaker, qui devient chef.

1959-1960

Amorce des études en droit à l’Université Dalhousie d’Halifax. S’en va au bout d’un an.

1960-1964

Étudiant à la faculté de droit de l’Université Laval à Québec. Proche de Diefenbaker, il devient un de ses conseillers sur la vie étudiante et le Québec.

1965

Après son admission au Barreau, il rejoint la firme Ogilvy, Cope, Porteus, Montgomery, Renault, Clarke & Kirkpatrick à Montréal.

26 mai 1973

PHOTO DENIS COURVILLE, ARCHIVES LA PRESSE Brian Mulroney entouré de sa famille, en 1983

Mariage avec Mila Pivnicki, fille d’immigrants yougoslaves, à l’église Ascension of the Lord de Westmount. Le couple aura quatre enfants : Caroline, Ben, Mark et Nicolas.

1974-1975

Membre de la commission Cliche chargée de faire la lumière sur les allégations de violence et de corruption dans l’industrie québécoise de la construction.

22 février 1976

Course à la direction du Parti progressiste-conservateur à Ottawa. Avec 369 voix, il est éliminé au troisième tour. Joe Clark est élu devant Claude Wagner au quatrième tour.

1976-1983

PHOTO RON POLING, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Brian Mulroney, alors président de la compagnie minière Iron Ore du Canada, en janvier 1983

Vice-président exécutif (1er juin 1976) puis président (21 juin 1977) de la société minière Iron Ore du Canada.

11 juin 1983

Remporte, au quatrième tour, l’investiture à la direction du PCC. Il bat le chef sortant Joe Clark par 1584 voix contre 1325.

29 août 1983

Élection partielle dans la circonscription de Nova-Centre, en Nouvelle-Écosse. Brian Mulroney devient député à la Chambre des communes et chef de l’opposition officielle.

4 septembre 1984

Élections fédérales. Le PCC prend le pouvoir en remportant 211 des 282 sièges. Brian Mulroney est élu député de la circonscription de Manicouagan.

17 septembre 1984

Prête serment comme 18e premier ministre du Canada.

17-18 mars 1985

PHOTO ARMAND TROTTIER, ARCHIVES LA PRESSE Brian Mulroney discutant avec le président des États-Unis, Ronald Reagan, à la Citadelle de Québec, en mars 1985

Visite officielle du président américain Ronald Reagan. Tenu à Québec, le Shamrock Summit jette les bases de la négociation d’un accord de libre-échange canado-américain. Il est aussi question de la défense de l’Arctique et des pluies acides.

23 octobre 1985

À la tribune de l’ONU à New York, Mulroney prononce un discours antiapartheid remarqué. Il menace de rompre les relations diplomatiques du Canada avec l’Afrique du Sud si aucun progrès n’a lieu sur cette question.

3 juin 1987

Après des semaines de négociations fédérales-provinciales, signature de l’accord du lac Meech.

20 juillet 1988

Air Canada annonce l’achat de 34 avions Airbus A320, une histoire qui éclaboussera M. Mulroney en 1995.

21 novembre 1988

PHOTO FRED CHARTRAND, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Débat des chefs en vue des élections fédérales de 1988. De gauche à droite : le premier ministre sortant, Brian Mulroney, le chef du Parti libéral, John Turner, et le chef du Nouveau Parti démocratique, Ed Broadbent

Les conservateurs sont reportés au pouvoir avec une majorité réduite à 169 des 295 sièges. La question du libre-échange est au cœur de la campagne.

21 mai 1990

Démission de Lucien Bouchard, ministre de l’Environnement dans le gouvernement Mulroney. M. Bouchard fait partie des députés québécois insatisfaits des négociations constitutionnelles.

23 juin 1990

Mort de l’entente du lac Meech, celle-ci n’ayant pas été ratifiée par l’ensemble des assemblées législatives du pays.

13 août 1990

Le Bloc québécois fait élire son premier député, Gilles Duceppe, à l’occasion d’une élection partielle dans la circonscription de Laurier–Sainte-Marie.

1er janvier 1991

Entrée en vigueur de l’impopulaire taxe sur les produits et services (TPS) adoptée par le gouvernement de M. Mulroney.

26 octobre 1992

Le référendum sur l’accord de Charlottetown, projet de réforme constitutionnelle adopté à la suite de l’échec de l’accord du lac Meech. Le projet est rejeté par 54,3 % des Canadiens.

24 février 1993

Brian Mulroney annonce qu’il va démissionner de son poste de premier ministre du Canada.

25 juin 1993

PHOTO TOM HANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La cheffe du Parti progressiste-conservateur du Canada, Kim Campbell, qui a remplacé Brian Mulroney, recevant une ovation de ses collègues à la Chambre des communes, en juin 1993

Démission de Brian Mulroney. Kim Campbell le remplace.

21 septembre 1993

Le cabinet d’avocats Ogilvy Renault annonce le retour de Brian Mulroney dans ses rangs, à titre d’associé principal, après 17 ans d’absence.

18 novembre 1995

Le Financial Post rapporte que la GRC enquête sur une affaire de pots-de-vin impliquant M. Mulroney dans l’achat des 34 avions Airbus. L’ancien premier ministre réplique avec une poursuite de 50 millions.

5 janvier 1997

Entente à l’amiable entre M. Mulroney, le gouvernement fédéral et la GRC qui présentent leurs excuses. Cela met fin à la poursuite intentée par l’ancien premier ministre dans l’affaire Airbus. Ottawa insiste sur le fait que l’enquête se poursuit.

8 juillet 1998

Brian Mulroney est nommé compagnon de l’Ordre du Canada, le plus haut grade, pour « réalisations exceptionnelles ». Certains détracteurs expriment leur mécontentement.

11 juin 2004

Avec l’ancienne première ministre britannique Margaret Thatcher et l’ancien président américain George H. W. Bush, M. Mulroney prononce un éloge funèbre aux funérailles de Ronald Reagan.

Printemps 2005

Éprouvant des ennuis de santé, dont une lésion au poumon et une pancréatite, Brian Mulroney est hospitalisé au CHUM à Montréal.

10 septembre 2007

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Brian Mulroney, en 2015

L’ancien premier ministre publie ses mémoires. Il n’aborde pas et ne nomme pas l’affaire Airbus. « Dans un autre livre, à un autre moment, je parlerai de cet impensable abus des droits d’un citoyen », écrit-il.

31 mai 2010

Dépôt du rapport du juge Jeffrey Oliphant après enquête sur les relations d’affaires entre Brian Mulroney et Karlheinz Schreiber. Le juge Oliphant estime que M. Mulroney a agi de façon « inappropriée », a eu un comportement douteux, manifesté une volonté de dissimuler des transactions et enfreint les règles d’éthique en acceptant des paiements de 225 000 $ à 300 000 $ en argent comptant.

2018

Ouverture du Brian Mulroney Institute of Government à l’Université St. Francis-Xavier.