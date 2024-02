Politique municipale « Ça devient inhumain, ce qu’on demande à nos élus »

Un élu municipal québécois sur 10 a quitté ses fonctions depuis son élection à l’automne 2021, selon l’Union des municipalités du Québec. Épuisés, surchargés et souvent harcelés, ils sont de plus en plus nombreux à réclamer des changements pour réduire la pression sur leurs épaules.