(Québec) Le gouvernement du Québec s’adressera au plus haut tribunal du pays, la Cour suprême, pour empêcher les enfants de demandeurs d’asile d’avoir accès aux garderies subventionnées.

Le Procureur général du Québec a annoncé les intentions du gouvernement dans une requête déposée mercredi à la Cour d’appel, où il demande à celle-ci de suspendre l’exécution de son jugement qui donne raison aux demandeurs d’asile.

Le 7 février, la Cour d’appel a en effet conclu que l’exclusion par le gouvernement des demandeurs d’asile du programme d’accès aux services de garde subventionnés constitue une mesure discriminatoire à l’égard des femmes et porte atteinte au droit à l’égalité protégé par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne.

Cette décision est exécutoire. D’ici à ce que la Cour d’appel se prononce sur la requête du gouvernement, les demandeurs d’asile détenteurs d’un permis de travail ont donc le droit d’envoyer leurs enfants dans des garderies subventionnées à 9,10 $ par jour.

Mais, dans les faits, plusieurs parents se butent à des refus.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Aliancia Mercredi et sa petite fille de 18 mois.

« Ma demande a été rejetée », a confié Aliancia Mercredi à La Presse.

Mme Mercredi, demandeuse d’asile haïtienne et mère de deux enfants, travaille dans une garderie subventionnée, comme aide-éducatrice. Sa petite de 18 mois est inscrite dans une garderie privée à 40 $ par jour.

« On n’a pas le choix, se désole-t-elle. Il faut payer la garderie. On n’est pas capable, mais on lutte de jour en jour pour pouvoir la payer. On n’a même pas le droit aux remboursements anticipés. Ça sort de notre poche, et c’est un peu difficile pour nous parce qu’on est un couple à faible revenu. »

Un père de famille, qui a requis l’anonymat, a aussi essuyé deux refus après avoir inscrit son garçon de trois ans dans 11 garderies subventionnées, près de chez lui.

« On ne peut pas payer la garderie privée. À 40 $, 50 $ pour une journée, il faut tout un salaire pour envoyer un enfant dans une garderie privée », a dit le demandeur d’asile, qui possède un permis de travail et qui occupe un emploi. Lui et sa femme ont demandé l’asile en juin 2022.

« Dès que j’ai vu la décision de la Cour d’appel, j’ai inscrit mon fils sur la Place 0-5, a-t-il ajouté. Le jour même, une garderie nous a contactés. Ils nous ont envoyé un message pour dire qu’ils ont des places, vous pouvez envoyer votre dossier. Mais dès que je l’ai appelée, et que j’ai dit que je suis un demandeur d’asile, elle a dit, non, monsieur, je suis désolée. Je lui ai dit que c’était officiel. Mais elle m’a dit, non, monsieur, je viens d’appeler personnellement le ministère de la Famille. On m’a confirmé que ce n’est pas encore officiel. »

Cette garderie privée subventionnée, le Centre éducatif privé de Montréal, a confirmé l’information à La Presse. « Le Ministère nous dit d’attendre, qu’il n’y a pas encore de décision finale, précise une responsable. On n’a pas vraiment d’information. Dans le fond, on a juste la directive que ce n’est pas encore finalisé. On ne dit pas que ça ne le sera pas, mais que, présentement, on ne peut pas encore les accepter. »

Au ministère de la Famille, on affirme pourtant que l’admission d’un enfant de demandeur d’asile qui détient un permis de travail est permise pour le moment.

« Le Ministère achève l’analyse du jugement de la Cour d’appel. Une communication sera transmise au réseau des services de garde éducatifs à l’enfance sous peu », a fait savoir la porte-parole Wendy Whittom, en réponse aux questions de La Presse.

« Lorsqu’un service de garde a un questionnement quant aux modalités administratives pour accorder une place subventionnée à un demandeur d’asile, il nous contacte et nous l’accompagnons en répondant à ses questions », a-t-elle précisé.

Mais les organismes sur le terrain font entendre un autre son de cloche.

« Sur le compte Facebook du Comité Accès garderie, j’ai des familles qui m’envoient des messages pour me dire, j’ai été en garderie, mais on ne veut pas m’accepter », relate Delphine Mas, de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. « Est-ce que j’ai le droit ? Est-ce que je n’ai pas le droit ? Alors, oui, c’est un droit depuis le 7 février. Simplement, les garderies n’ont pas les directives du gouvernement. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors que le jugement aurait dû être exécuté dès le départ. »

Depuis 2018

L’histoire remonte à 2018, au moment où le gouvernement Couillard a réinterprété l’article 3 du Règlement sur la contribution réduite de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, qui indique qu’une personne est admissible aux garderies subventionnées si elle « séjourne au Québec principalement afin d’y travailler ».

Selon la nouvelle interprétation qui avait été faite par le gouvernement, puisqu’un demandeur d’asile n’est pas au Québec « principalement » pour y travailler, mais plutôt pour y trouver refuge, il n’est donc pas admissible. Du jour au lendemain, les familles des demandeurs d’asile ont donc été exclues des garderies à tarif réduit.

« Le gouvernement a fait le choix de rendre admissibles les demandeurs d’asile à la contribution réduite lorsqu’ils obtiennent le statut de réfugié.

La Cour supérieure a rendu un premier jugement dans cette affaire, le 25 mai 2022, donnant raison à la plaignante, Bijou Kanyinda, une demandeuse d’asile qui a depuis obtenu le statut le réfugié. Cette décision a toutefois été portée en appel par le gouvernement du Québec. La Cour d’appel a tranché le 7 février en faveur de Mme Kanyinda.

Pour Québec, ce jugement a pour effet « de modifier le statu quo et d’imposer une solution au gouvernement du Québec alors que les tribunaux ne se sont pas encore prononcés de façon définitive sur les questions posées par la présente affaire ».

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a confirmé mercredi que le gouvernement allait porter la cause en appel, mais a refusé d’expliquer pourquoi.

En réaction à cette décision, le député de Saint-Henri–Sainte-Anne et responsable des dossiers famille et immigration pour Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, a déclaré : « C’est désolant de voir le gouvernement de la CAQ s’obstiner à pointer du doigt les demandeurs d’asile. Ce n’est pas en empêchant leurs enfants de fréquenter nos CPE que la situation va s’améliorer. Je demande à la CAQ de respecter le jugement de la Cour d’appel et d’intégrer rapidement ces enfants au milieu de vie québécois, d’entamer leur francisation et de permettre à leurs parents de participer à régler la crise de la main-d’œuvre rapidement. »

La Cour d’appel devrait se prononcer dans quelques semaines sur la demande de sursis d’exécution déposée par Québec, selon l’avocate Sibel Ataogul, qui défend cette cause pro bono avec son équipe.