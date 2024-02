Élyse Moisan avait déposé une plainte pour harcèlement psychologique en octobre dernier contre le député libéral, Frédérique Beauchemin et trois de ses employés.

(Montréal) La présidente de l’aile jeunesse du Parti libéral du Québec (PLQ), Élyse Moisan, a démissionné de son poste samedi matin.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué publié sur le réseau social X, elle s’est adressée aux membres de la Commission-Jeunesse, en nommant les raisons qui l’ont poussé à se retirer de ces fonctions de présidente. Elle a cité les « récents changements dans les sphères professionnelles et personnelles » de sa vie.

Radio-Canada avait annoncé plus tôt la nouvelle.

Mme Moisan avait déposé une plainte pour harcèlement psychologique en octobre dernier contre le député libéral, Frédérique Beauchemin et trois de ses employés. Cette plainte a conduit à l’exclusion de M. Beauchemin du caucus libéral. Il a pu réintégrer le caucus en décembre, après que Mme Moisan eut retiré sa plainte.

Le député de Marguerite-Bourgeois a manifesté l’année dernière son intention de se lancer dans la course à la chefferie de PLQ.

Il s’agit de la deuxième présidente de l’aile jeunesse du PLQ à renoncer à ses fonctions en moins d’un an. Elle a repris la barre de l’organisation politique, le 1er septembre 2023, après la démission de sa prédécesseure, Laurence Lefebvre, qui a occupé ces fonctions pendant 6 mois.

Mme Moisan a indiqué vouloir « assurer une transition adéquate ».