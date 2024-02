(Québec) Un ancien souverainiste qui a voté « Oui » en 1995 songe maintenant à se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ). Nicolas Tétrault affirme que l’indépendance n’est plus un enjeu et qu’il faut des réformes en profondeur au Québec.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

Bien qu’il ait été candidat pour le Parti québécois (PQ) en 1994 à l’âge de 19 ans, Nicolas Tétrault affirme maintenant qu’il brigue la chefferie libérale par « opportunisme » : selon lui, le PLQ est le véhicule le plus susceptible de lui faire prendre le pouvoir.

Pour M. Tétrault, le modèle québécois est en « désuétude » et le « bateau coule de partout ».

Bien qu’il refuse de se dire à droite politiquement, l’homme de 49 ans ne cache pas son appui au chef conservateur Pierre Poilièvre.

Nicolas Tétrault dit même envisager une « alliance circonstancielle » entre le PLQ et le Parti conservateur du Québec (PCQ) d’Éric Duhaime. Selon lui, ces deux formations politiques sont les seules à offrir un vent nouveau aux Québécois.

Celui qui est aussi ancien conseiller municipal à Montréal affirme être le candidat du changement, contrairement à Denis Coderre qui représenterait le « statut quo » et le « copier-coller », selon lui. L’ex-maire de Montréal songe lui aussi à briguer la chefferie libérale.

Durant l’entrevue avec La Presse Canadienne, l’entrepreneur de Montréal martèle qu’il veut voir moins de partisanerie en politique québécoise. Il se dit même prêt à nommer des ministres parmi les députés d’opposition.

Nicolas Tétrault compte rencontrer le PLQ cette semaine afin de voir si les règles de la chefferie lui conviennent. Sinon, il envisage d’être candidat pour les conservateurs de Pierre Poilievre ou à la mairie de Montréal.

Le nouveau chef du PLQ sera élu en 2025.