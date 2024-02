Course à la direction du PLQ Un ancien péquiste songe à se lancer

(Québec) Un ancien souverainiste qui a voté « Oui » en 1995 songe maintenant à briguer la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ). Nicolas Tétrault affirme que l’indépendance n’est plus un enjeu et envisage même une « alliance circonstancielle » entre les libéraux et les conservateurs d’Éric Duhaime.