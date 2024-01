En plus de Montréal, Québec et Laval, des électeurs de Lévis, Gatineau, Mirabel, Terrebonne et Trois-Rivières pourront aussi voter en ligne. D’autres municipalités plus petites font aussi partie de la cohorte.

Les prochaines élections municipales devraient se dérouler en partie sur l’internet à Montréal, Québec et Laval, a annoncé mercredi Élections Québec.

Les trois villes (ainsi que 18 autres) ont été sélectionnées afin de faire partie d’un projet-pilote pour le scrutin local de 2025.

« Le vote par internet y sera offert aux électrices et électeurs de certains districts ou arrondissements, que les villes participantes détermineront au cours de l’année », a indiqué Élections Québec, par communiqué.

« La démarche se veut prudente et graduelle », a continué l’organisation. « Les secteurs choisis devront représenter environ 10 % des électrices et des électeurs de chaque municipalité. »

C’est en novembre dernier que Montréal a soumis sa candidature pour le projet-pilote. « On lève la main, mais on reste prudent là-dedans », avait affirmé l’élu de l’administration Plante responsable du dossier, Robert Beaudry, au conseil municipal. « On souhaite que ce soit assurément une expérience positive, qui nous fait essayer des choses. »

Des élus municipaux avaient alors exprimé leurs réserves. « Que Montréal soit là-dedans pour le premier projet-pilote, je pense que c’est risqué », avait affirmé le conseiller municipal indépendant Craig Sauvé, évoquant les importants problèmes de fiabilité de certaines élections tenues via l’internet. « Peut-être qu’on devrait attendre que ça fasse ses preuves dans les plus petites municipalités avant qu’on lève la main. Ce serait judicieux, je crois. »