(Thetford Mines) Le président du Parti libéral du Québec (PLQ), Rafael Primeau-Ferraro, invite Denis Coderre à devenir membre du parti s’il compte se lancer dans la course à la direction.

Dans le cadre d’une mêlée de presse en marge du caucus présessionnel de l’opposition officielle, jeudi, M. Primeau-Ferraro a confirmé que l’ancien maire de Montréal n’était plus membre de la formation politique depuis 2010, et ce, en date la semaine dernière. Le coût pour devenir membre est de 5 $ par an.

« M. Coderre et d’autres qui sont intéressés par la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, c’est très facile de devenir membre. Alors oui, je profite de l’occasion pour lancer cette invitation-là », a-t-il dit.

Selon le président du parti, cette situation n’est toutefois pas exceptionnelle, dans le contexte où plusieurs sympathisants libéraux occupent des fonctions professionnelles qui les mènent, parfois, à devoir travailler avec des personnes affichées avec d’autres formations politiques.

« M. Coderre, comme d’autres, a eu des occupations professionnelles diverses depuis 2010, depuis 14 ans. Je pourrais comprendre par exemple que quelqu’un qui a été maire de Montréal et qui veut sans doute, dans l’intérêt des Montréalais, dans le cadre de ses fonctions, avoir de bonnes relations avec plusieurs partis politiques différents, de ne pas s’impliquer à un autre palier », a affirmé M. Primeau-Ferraro.

Or, au moment où M. Coderre annonce une tournée des régions du Québec et qu’il affiche clairement son intérêt à se lancer dans la course à la direction du PLQ, M. Primeau-Ferraro croit que l’ancien maire devrait prendre sa carte de membre le temps qu’il termine sa réflexion.

Quelques minutes après la mêlée de presse, M. Coderre a fait parvenir aux journalistes qui couvrent le caucus une photo du formulaire qu’il remplit afin de devenir membre en règle.

Le nom de Charles Milliard circule

Par ailleurs, plusieurs noms circulent dans les cercles libéraux depuis l’annonce de l’intérêt de l’ancien maire de Montréal pour le PLQ. L’un d’eux, comme l’a indiqué jeudi le 98,5 FM, est le président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Charles Milliard.

Contactés par La Presse, des militants du PLQ ont dit voir en lieu une personnalité dynamique, qui communique bien et qui afficherait un profil intéressant face au chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon. Le principal intéressé a confirmé qu’il était sollicité et que pour « un amoureux de la politique comme moi, c’est flatteur ».

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Le président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Charles Milliard

« Ceci dit, je considère avoir une de plus belle job au Québec qui me permet de contribuer concrètement au développement économique du Québec et des régions à travers le réseau de chambres de commerce. Je souligne aussi la bonne collaboration entre la FCCQ et le gouvernement actuel. On sera d’ailleurs très actifs sur plusieurs de leurs priorités en 2024 », a-t-il dit.

Le président du PLQ, M. Primeau-Ferraro, a pour sa part indiqué avoir fait plusieurs appels au cours des derniers mois, ce qui lui a permis de constater un intérêt grandissant de la course.

« Il n’y a pas juste des chez-soi du milieu des affaires. Il y a des hommes et des femmes aux profils très intéressants de divers milieux » qui songent à se lancer, a-t-il dit.

Prochaines étapes

Tout au long de son séjour en Chaudière-Appalaches, le caucus libéral a été teinté des interventions médiatiques de M. Coderre, qui prépare en coulisse son entrée dans la course. Le chef par intérim du PLQ, Marc Tanguay, ne demande pas à ce dernier de clarifier ses intentions et s’accommode qu’il attende son retour de Compostelle, au mois de mai, avant de se lancer.

Aux députés libéraux réunis en caucus, Rafael Primeau-Ferraro a présenté les états financiers du parti. Selon lui, le PLQ a une bonne santé financière au moment où il s’apprête à choisir son prochain chef. Les règles précises de la course devraient par ailleurs être dévoilées ce printemps, possiblement en mai, dans le cadre d’un conseil général.

En octobre dernier, à Drummondville, les militants libéraux ont décidé d’élire leur prochain chef au printemps 2025, soit un peu plus d’un an avant l’élection générale. Le PLQ compte à ce jour entre 15 000 et 20 000 membres. L’élection du nouveau chef se fera selon le principe d’un membre un vote.

Afin de se présenter dans la course, les candidats devront récolter les signatures de 750 membres en règle, provenant d’au moins 70 circonscriptions et de 12 régions, dont 350 nouveaux membres. Les aspirants au titre de chef devront également effectuer un dépôt au parti de 40 000 $. Les dépenses électorales seront limitées à 400 000 $.