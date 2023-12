(Ottawa) Le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande réclament un « cessez-le-feu durable » entre Israël et le Hamas. C’est la première fois, depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier, que le premier ministre Justin Trudeau emploie ce terme.

« Nous souhaitons que l’interruption des hostilités soit rétablie et nous soutenons les efforts déployés de toute urgence par la communauté internationale pour parvenir à un cessez-le-feu durable », lit-on dans une déclaration commune des premiers ministres des trois pays.

« Ce cessez-le-feu ne peut être unilatéral. Le Hamas doit libérer tous les otages, cesser d’utiliser les civils palestiniens comme boucliers humains et déposer les armes », est-il aussi écrit dans ce communiqué publié mardi.

Les premiers ministres Justin Trudeau et ses homologues Anthony Albanese, de l’Australie, et Christopher Luxon, de la Nouvelle-Zélande, disent reconnaître « le droit d’Israël d’exister et de se défendre » dans le respect du droit international humanitaire.

« Les civils et les infrastructures civiles doivent être protégés. Nous sommes vivement préoccupés par la réduction de la zone de sécurité réservée aux civils à Gaza. Le prix à payer pour vaincre le Hamas ne peut être la souffrance continue de tous les civils palestiniens », plaident-ils.

Le trio ajoute qu’« il n’y a aucun rôle pour le Hamas dans la gouvernance future de Gaza », et s’engage à travailler à « instaurer une paix juste et durable fondée sur une solution à deux États, où Israéliens et Palestiniens peuvent vivre en sécurité à l’intérieur de frontières internationalement reconnues ».

Le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande forment, avec les États-Unis et le Royaume-Uni, l’alliance sécuritaire des Five Eyes.

Vendredi dernier, au Conseil de sécurité des Nations unies, les États-Unis ont utilisé leur droit de veto pour bloquer une résolution appelant à un cessez-le-feu à Gaza, tandis que le Royaume-Uni s’est abstenu. Les 13 autres pays membres avaient appuyé la résolution.

Amnistie internationale nuance

Cette prise de position représente certes « un pas dans la bonne direction », mais elle n’en demeure pas moins insuffisante, fait valoir France-Isabelle Langlois, directrice de la section canadienne francophone d’Amnistie internationale.

« Ils opposent Israël et le Hamas comme si le Hamas était une armée. Le Hamas, ce n’est pas une armée […], et la réplique d’Israël est complètement disproportionnée. C’est sans commune mesure », affirme-t-elle en entrevue.

Même si la sortie mettra un « peu de pression », Amnistie internationale estime qu’il en faut « plus », parce que « c’est un réel massacre en ce moment [dans la bande de Gaza] », et il faut « un cessez-le-feu immédiat, durable, pas seulement trois ou quatre jours, et que les États l’exigent », estime Mme Langlois.

À Ottawa, le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique ont exigé un cessez-le-feu.

Le Parti conservateur s’y oppose.