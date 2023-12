(Ottawa) Le Canada s’est joint à une écrasante majorité de pays membres des Nations unies en votant pour un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » entre Israël et le Hamas.

La résolution, non contraignante, a été adoptée mardi après-midi à l’Assemblée générale des Nations unies, avec 153 voix pour, 10 contre – dont Israël et les États-Unis – et 23 abstentions, sur un total de 193 États membres.

Le résultat témoigne d’une division au sein du G7 : des autres pays du club auquel appartiennent le Canada et les États-Unis, la France et le Japon ont appuyé la résolution, tandis que le Royaume-Uni et l’Allemagne se sont abstenus.

« Nous devons reconnaître que ce qui se déroule sous nos yeux ne fera que renforcer le cycle de la violence. Cela ne conduira pas à la défaite du Hamas, qui est nécessaire, et de la menace qu’il fait peser sur Israël », a exposé en point de presse la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Le Canada avait télégraphié ses intentions quelques heures plus tôt : pour la première fois depuis le début de la guerre, Justin Trudeau employait le terme « cessez-le-feu » dans une déclaration commune avec ses homologues de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

À son arrivée à la Chambre des communes pour la période des questions, le premier ministre a dit avoir eu un entretien avec son vis-à-vis israélien, Benyamin Nétanyahou – une « conversation très longue », a-t-il souligné, « sur la position du Canada ».

Il faut dire que le dirigeant de l’État hébreu s’était braqué lorsque le premier ministre du Canada avait lancé un appel à la retenue, il y a environ un mois. « Les forces de la civilisation doivent soutenir Israël pour vaincre la barbarie du Hamas », avait-il tonné sur X à l’intention de Justin Trudeau.

Israël en perte d’appuis

Le changement de cap d’Ottawa « arrive à point nommé », et il « reflète probablement davantage ce que les Canadiens souhaitent voir », analyse François Audet, directeur de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires de l’UQAM.

Il survient toutefois « peut-être trop tardivement », nuance-t-il. Selon le spécialiste, un facteur est peut-être, partiellement à tout le moins, à l’origine du « délai » dans le durcissement de ton : le Canada devait extirper ses ressortissants qui étaient pris dans la bande de Gaza.

Du côté d’Amnistie internationale, on estime que cette prise de position représente « un pas dans la bonne direction », mais qu’elle demeure inadéquate, fait valoir France-Isabelle Langlois, directrice de la section canadienne francophone de l’organisation.

« Ils opposent Israël et le Hamas comme si le Hamas était une armée. Le Hamas, ce n’est pas une armée […], et la réplique d’Israël est complètement disproportionnée. C’est sans commune mesure », affirme-t-elle en entrevue.

Si, ultimement, les États-Unis restent les maîtres du jeu, l’État hébreu commence néanmoins à avoir peine à justifier « ses bombardements presque aveugles sur Gaza », car « chaque jour qui passe est une journée de trop pour la population de Gaza, qui se fait massacrer », argue le professeur Audet.

Réactions divergentes

Le vote du Canada aux Nations unies a inspiré du « dégoût » au Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), où l’on juge que cette posture « conduira sans aucun doute à une recrudescence de la haine à l’égard des Juifs ici au Canada ».

« La communauté juive du Canada n’oubliera pas que, face à un antisémitisme sans précédent, renforcé par le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas, le gouvernement canadien a choisi d’ignorer non seulement le droit d’Israël à se défendre, mais aussi l’obligation d’Israël de se défendre », a-t-on dénoncé.

A contrario, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s’en est réjoui. « Au-delà des enjeux parfois puérils du Parlement du Canada, ce vote mérite d’être salué, même tardif. Il ne doit être vu ni comme anti-Israël, ni caution du Hamas, mais un appel à la paix », a-t-il écrit sur X.

Le Parti conservateur appelle pour sa part à « une fin immédiate du conflit en demandant au Hamas de rendre les otages et toutes les armes et de se rendre sans condition », a signalé dans un courriel une porte-parole de la formation.

Quant à la députée néo-démocrate Heather McPherson, elle a plaidé qu’il était « grand temps que les libéraux appellent à un cessez-le-feu », et que le vote de mardi aux Nations unies devait « être suivi d’actions significatives ».

Les attentats perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier ont fait plus de 1200 morts du côté israélien. Dans la bande de Gaza, le ministère de la Santé du Hamas chiffre le bilan à plus 18 000 morts palestiniens, selon des chiffres publiés par l’Agence France-Presse.