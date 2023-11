(Ottawa) La députée conservatrice Rachael Thomas s’est attiré les foudres de ses collègues après avoir demandé à la ministre Pascale St-Onge de répondre à ses questions en anglais. L’élue albertaine a présenté ses excuses par la suite.

Rachael Thomas a l’habitude de semer la zizanie au Comité permanent du patrimoine canadien – elle a déjà promis qu’elle en ferait un « enfer ».

Elle a encore frappé jeudi matin, provoquant l’ire des libéraux, des bloquistes et des néo-démocrates après avoir prié la ministre St-Onge, deux fois plutôt qu’une, de lui répondre dans la langue de Shakespeare.

« J’ai remarqué que vous répondiez à mes questions en français, mais que vous répondiez en anglais aux autres questions en anglais si elles viennent de vos collègues libéraux », a-t-elle commencé.

« Je suis consciente que c’est entièrement votre choix, nous sommes un pays bilingue, mais si c’était possible pour vous, j’apprécierais… », a-t-elle enchaîné sans pouvoir finir sa requête.

Car elle a été enterrée par les cris de protestation qui ont fusé de toutes parts. « That’s not appropriate », « C’est ridicule, ça », a-t-on entendu.

« Est-ce que tout le monde peut s’il vous plaît cesser de crier ? Il y a au moins cinq personnes qui crient pour faire un rappel au règlement ! », est intervenue la présidente du Comité, Hedy Fry.

« C’est insultant pour les Québécois présentement ce que j’entendais, pour les francophones », a fait valoir le député bloquiste Martin Champoux lorsqu’on lui a donné la parole.

Une fois la tempête calmée, la ministre St-Onge a répondu à son interlocutrice en français, disant vouloir être « certaine d’utiliser le bon vocabulaire », car elle a « beaucoup de respect » pour les questions de sa collègue.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Pascale St-Onge

Les travaux parlementaires se déroulent dans les deux langues officielles du Canada à Ottawa.

L’interprétation simultanée est disponible lors des activités des comités, de la Chambre des communes, ainsi que lors de la majorité des conférences de presse.

« Speak White »

La ministre St-Onge n’allait pas laisser passer l’occasion de casser du sucre sur le dos du Parti conservateur.

« Je suis francophone, je viens du Québec, j’ai passé ma vie à défendre la langue française, j’ai étudié la littérature française et québécoise », a-t-elle laissé tomber devant les caméras.

« Je trouve ça très insultant […] et c’était très déplacé, et très méprisant aussi, à l’endroit des francophones et des Québécois », a-t-elle ajouté, disant qu’elle allait continuer à parler le français, sa « langue de travail ».

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet y a quant à lui vu l’expression « d’une vieille réminiscence de ce bon vieux Ouest canadien, de ce bon vieux Speak White ».

Et avec ce « mépris suintant, les conservateurs se définissent eux-mêmes », a-t-il lâché en point de presse.

Excuses de la députée

La principale intéressée a présenté ses excuses par écrit à la présidente du Comité.

« Je tenais à vous écrire pour m’excuser d’avoir demandé plus tôt aujourd’hui que, si possible, la ministre du Patrimoine canadien réponde à mes questions en anglais », a-t-elle signifié.

« Les conservateurs soutiennent le bilinguisme officiel, la préservation de la langue française au Canada et le droit des Canadiens à communiquer dans la langue de leur choix », a-t-elle assuré.

Sur la plateforme X, Rachael Thomas a publié une vidéo de l’échange entre elle et la ministre. Les propos de la ministre sont interprétés et sous-titrés du français à l’anglais.