(Ottawa) Si le Bloc québécois ne s’est pas joint à la délégation de députés qui s’est rendue en Israël il y a quelques jours, c’est parce que cela aurait envoyé un message contraire à celui d’un appel à la paix, a expliqué mardi le chef Yves-François Blanchet.

« Je crois qu’en ce moment, cela aurait pu envoyer un message que nous ne sommes pas prêts à envoyer », a argué le leader en point de presse.

« J’ai l’impression qu’on ne contrôlerait pas le message rendu là-bas. La simple présence de députés se rendant en Israël dans le contexte actuel risquerait de ne pas être vue comme un appel à la paix. Je ne souhaite à ce stade-ci cautionner rien d’autre que, justement, un appel à la paix », a-t-il enchaîné.

Cinq députés – deux libéraux et trois conservateurs – ont effectué une visite en Israël la semaine dernière. Il n’a pas été possible de savoir, malgré plusieurs demandes auprès des partis et des bureaux des élus, qui avait payé les coûts de ce voyage.

La firme de relations publiques de la UJA Federation of Greater Toronto, The Narrative Agency, n’a pas non plus voulu commenter. « Les circonstances étant différentes pour chacun, toutes les questions concernant la participation des députés et les coûts doivent être adressées à leurs bureaux parlementaires », a-t-on argué.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) n’a pas répondu aux multiples demandes faites la semaine dernière par La Presse sur l’absence de députés de leur formation. Selon nos informations, la visite a été orchestrée par le groupe d’amitié Canada-Israël, dont le néo-démocrate Randall Garrison est vice-président.

Cette visite de trois jours, qui s’est déroulée du 20 au 22 novembre, comprenait des rencontres avec des survivants des attentats perpétrés par le Hamas le 7 octobre ainsi qu’avec des élus locaux, entre autres choses.