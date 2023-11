Un cocktail Molotov a été lancé vers les locaux d’un organisme juif dans la nuit de dimanche à lundi et un graffiti a été peint devant une école juive, quelques heures plus tôt. La police de Montréal a ouvert des enquêtes concernant ces deux évènements.

Le Conseil de la communauté juive de Montréal (CCJ) a été la cible d’un engin incendiaire, un peu après minuit lundi. La députée fédérale d’Outremont, Rachel Bendayan, se trouvait d’ailleurs dans les locaux de cet organisme à peine quelques heures plus tôt, afin de discuter de sécurité.

« Nous étions là plus tôt en soirée pour discuter de notre programme fédéral de sécurité. La peur est bien réelle, et nous serons présents pour soutenir la sécurité de tous », a écrit Mme Bandayan sur le réseau X, lundi matin.

Les locaux du CCJ sont situés sur le boulevard Décarie. « Grâce à Dieu, personne n’était présent et les dégâts ont été minimes », a indiqué le rabbin Saul Emanuel, directeur général du CCJ, dans un communiqué de presse.

« La montée de l’antisémitisme dans notre ville est effrayante, et les violences et attaques répétées contre notre communauté sont odieuses et condamnées dans les termes les plus fermes », a-t-il ajouté.

L’école Maïmonide, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, a également été victime d’un acte de vandalisme samedi. Un graffiti qualifiant Israël de terroriste a été peint au sol, à l’entrée du stationnement de l’établissement primaire. C’est la direction de l’école qui a découvert le message et qui a contacté les policiers.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Service de police de la Ville de Montréal a comptabilisé 107 incidents ou crimes haineux commis contre la communauté juive et 35 contre la communauté arabo-musulmane.

Deux écoles primaires de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ont par exemple été visées par des coups de feu, dont l’une à deux reprises, au début du mois de novembre. Deux cocktails Molotov avaient également été lancés sur une synagogue et sur un organisme juif de Dollard-des-Ormeaux quelques jours plus tôt.