(Ottawa) Le prétexte « absurde » qu’ont avancé les conservateurs pour justifier leur opposition à l’entente de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine cache autre chose, selon Justin Trudeau : le parti prend une tangente qui n’est pas sans rappeler celle des républicains aux États-Unis, a-t-il argué.

Le premier ministre a tapé sur ce clou comme le font ses troupes depuis que l’ensemble de la députation conservatrice a voté contre le projet de loi sur la mise en œuvre du pacte commercial, en plaidant que celui-ci contraindrait l’Ukraine à se doter d’un mécanisme de tarification du carbone.

« Évidemment, c’est une excuse. Mais ce n’est pas la véritable histoire », a-t-il laissé tomber, vendredi.

« La véritable histoire, c’est la montée d’une façon de penser de la droite américaine, de style MAGA [Make America Great Again], qui a fait en sorte que les conservateurs canadiens, qui étaient parmi les plus grands défenseurs de l’Ukraine, je l’admets, tournent leur dos à l’Ukraine », a-t-il martelé.

« Il est là, le danger, de la montée de l’influence de la droite au Canada », a-t-il laissé tomber en anglais lors de la conférence de presse de clôture du Sommet Canada-Union européenne qui se tenait à Saint-Jean, Terre-Neuve, vendredi.

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Pierre Poilievre

Le chef conservateur Pierre Poilievre a justifié le vote de ses troupes contre le projet de loi C-57 en deuxième lecture, mercredi, en affirmant que sa formation était « opposée à inclure la taxe carbone dans tout accord de libre-échange ».

Le texte ne prévoit rien de contraignant en la matière. Il y est mentionné que les parties doivent « coopérer bilatéralement […] pour trouver des solutions aux questions d’intérêt commun », dont en faisant la promotion de « la tarification du carbone et [d]es mesures visant à atténuer les risques de fuite de carbone ».

L’Ukraine, par ailleurs, s’est dotée d’un système de tarification de la pollution par le carbone, bien que sa taxe soit parmi les moins élevées au monde, à 82 cents US la tonne. Au Canada, le prix est de 65 $ CAN la tonne pour 2023, et le coût augmente de 15 $ par année pour atteindre 170 $ en 2030.