Israël et le Hamas en guerre Ottawa attend avec impatience une libération d’otages

(Ottawa) Le Canada et le monde retenaient leur souffle mardi dans l’espoir qu’Israël et le Hamas se rapprochent d’un accord qui permettrait de libérer environ 50 otages dans la bande de Gaza – et entraînerait des pauses de plusieurs jours dans les combats pour fournir de l’aide humanitaire.