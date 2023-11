(Ottawa) La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, présentera son énoncé économique de l’automne à la Chambre des communes le 21 novembre.

La Presse Canadienne

Le mini-budget devrait proposer une mise à jour sur les finances fédérales ainsi que de nouvelles mesures qui reflètent les priorités du gouvernement.

Mme Freeland a promis que l’énoncé économique de l’automne se concentrerait sur le logement et l’abordabilité, deux questions dominantes dans la politique fédérale et qui préoccupent en priorité les Canadiens.

Les libéraux ont déjà annoncé certaines mesures en matière de logement au cours des derniers mois, mais tous les regards seront tournés vers les mesures supplémentaires qu’ils prendront pour contribuer à atténuer la pénurie de logements.

Le gouvernement fédéral est également confronté à des pressions budgétaires dues à un ralentissement de l’économie et à une surveillance minutieuse des dépenses gouvernementales excessives, et Mme Freeland a promis de donner la priorité à la responsabilité financière.

Le dernier rapport de surveillance budgétaire du ministère des Finances indique que le gouvernement fédéral a enregistré un déficit de 4,3 milliards entre avril et août.