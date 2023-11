Le ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller

(Ottawa) Le gouvernement fédéral plafonne le nombre de nouveaux arrivants à 500 000 par année pour 2026.

La stabilisation de la cible d’accueil a été présentée mercredi par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller. L’an dernier, le plan était d’accueillir 465 000 nouveaux résidents permanents en 2023, 485 000 en 2024 et 500 000 en 2025.

L’objectif de 500 000 est donc maintenu pour 2026.

Même si les cibles font l’objet de discussions à la table du cabinet, et que certains plaidaient en faveur d’une diminution des seuils, le ministre Miller a lui-même plusieurs fois affirmé qu’il ne voyait pas « un scénario où on diminuerait les niveaux ».

Le dévoilement des seuils, un exercice annuel qui ne fait généralement pas beaucoup de vagues, était attendu de pied ferme cette année. C’est que la crise du logement qui frappe d’un bout à l’autre du pays a mis à mal la capacité d’accueil des nouveaux arrivants.

En même temps, la pénurie de main-d’œuvre fait dire à des associations représentant le milieu des affaires qu’il faut accueillir davantage d’immigrants – notamment dans l’industrie de la construction, où il faut des paires de bras additionnelles afin de bâtir les logements dont on a besoin.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, doit réagir à l’annonce des nouvelles cibles mercredi en fin d’après-midi. Lors de la période des questions en Chambre, mercredi, le député Alain Therrien a reproché au gouvernement Trudeau de ne pas avoir consulté le gouvernement Legault.

Au Parti conservateur, où la position en matière de cibles d’immigration demeure floue, on n’a pas confirmé si on allait commenter le plan libéral dans l’immédiat. Plusieurs conservateurs ont ignoré les questions des journalistes à ce sujet, et aucune question portant sur ce thème n’a été posée en Chambre.

Immigration : pas une panacée, mais « essentielle »

Dans un document d’orientation dévoilée la veille de l’annonce des seuils, le ministre Miller a souligné qu’il fallait « voir à ce que les conditions soient en place pour que les personnes qui viennent au Canada puissent s’établir et s’intégrer avec succès ».

« Nous devons travailler en étroite collaboration avec des partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et de la société sur des questions allant du logement et de l’infrastructure à l’emploi et aux soins de santé », a-t-il écrit dans la préface.

Car ultimement, si l’immigration « n’est pas la solution à tous nos problèmes », elle demeure « essentielle à la croissance de notre économie et au renforcement de nos collectivités », et « son avenir a de l’importance pour nous tous », a conclu le ministre québécois.