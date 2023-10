(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré jeudi les représentants des partis de l’opposition pour discuter de l’approche du Canada dans la guerre au Proche-Orient.

Dylan Robertson La Presse Canadienne

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a indiqué aux journalistes qu’il avait eu « une synthèse plus articulée quand même de ce qu’on peut trouver si on traverse un peu la presse internationale puis les notes d’information qu’on se fait préparer » concernant cette guerre entre Israël et le Hamas.

« Ce que je voulais surtout, c’est [de dire à M. Trudeau] : “ Ok, mais vous vous posez comment là-dedans ? Quel est l’angle ? Quelle est l’approche ? Quelle est la perception ? Quelle est la posture du gouvernement canadien dans ce contexte-là ? ” », a expliqué M. Blanchet.

Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, et le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères, Michael Chong, assistaient aussi à cette rencontre — le chef conservateur, Pierre Poilievre, était en Nouvelle-Écosse jeudi.

Le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique affirment qu’ils avaient demandé une telle rencontre. M. Blanchet estimait qu’une réunion à huis clos pourrait être plus productive que des échanges houleux en Chambre, « qui sont à la limite un peu indignes ».

De son côté, le bureau de M. Singh a indiqué que le chef néo-démocrate avait soulevé les enjeux évoqués dimanche dans sa lettre adressée à M. Trudeau.

M. Singh sollicitait alors une « rencontre d’urgence » avec le premier ministre afin de « discuter de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour mettre fin à la violence avec un cessez-le-feu, faire sortir les Canadiens et Canadiennes de la région, assurer le retour en toute sécurité de tous les otages et insister pour que le droit international soit respecté ».

La Presse Canadienne a contacté jeudi les conservateurs et les verts pour obtenir leurs commentaires.