Chiffre de la semaine

8,8

C’est le nombre de milliards que totaliseraient les économies liées à la souveraineté avec la fin des chevauchements et dédoublements de ministères et programmes avec le fédéral, selon le budget de l’an 1 du Parti québécois qui sera dévoilé officiellement lundi. Cela permettrait de compenser en grande partie la fin de la péréquation, selon lui. Attention : guerre de chiffres en vue !

Citation de la semaine

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le premier ministre François Legault

Quand je regarde le nombre d’étudiants anglophones au Québec, ça menace la survie du français. Le premier ministre François Legault, justifiant sa décision de doubler les droits de scolarité des étudiants d’autres provinces canadiennes qui fréquentent les universités anglophones

Échange de postes

Encore du roulement de personnel au jeune ministère de la Cybersécurité et du Numérique piloté par Éric Caire. L’ex-député caquiste Stéphane Le Bouyonnec, qui a aussi présidé le parti de François Legault, a été nommé sous-ministre à la place de Pierre E. Rodrigue, dont le manque d’expertise dans le domaine avait été critiqué à l’interne. M. Rodrigue devient secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif, le ministère du premier ministre. C’est un poste qu’occupait depuis 2020 M. Le Bouyonnec, ancien dirigeant d’entreprises du secteur des technologies de l’information.

Un relent des hausses salariales

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Vincent Marissal, député solidaire de Rosemont

Une réplique de Vincent Marissal a piqué au vif le premier ministre cette semaine au Salon bleu. Le député de Québec solidaire demandait au ministre de la Santé de s’engager à rembourser les pompes à insuline pour tous les diabétiques. Christian Dubé a répondu que des « annonces auront lieu sous peu » avant d’évoquer des « sommes excessivement importantes » et des « cas d’espèce très importants ici ». « Vous êtes apparemment des cas d’espèce », a rétorqué le député, lançant un regard aux représentants d’organismes dans les tribunes. Sa déclaration n’a pas laissé François Legault indifférent : « Demande-lui donc s’il va donner son 30 000 piastres », a pesté le premier ministre, à micro fermé, pendant que son leader parlementaire se levait pour intervenir. M. Marissal a choisi de conserver une partie de la hausse salariale versée aux députés alors que sa formation a fortement critiqué le choix du gouvernement.

Poilievre et sa pomme de discorde

Le réseau américain Fox News, le tabloïd britannique Daily Mail, le réseau australien Sky News : tous ont mordu. Ils figurent parmi les médias internationaux campés à droite qui ont relayé une vidéo dans laquelle Pierre Poilievre confronte un journaliste en croquant nonchalamment dans une pomme. Tout en mâchant son fruit, le dirigeant conservateur interrompt quasi systématiquement le reporter qui l’interviewe. Entre autres échanges : – « Certains diraient que vous vous inspirez du manuel de stratégie de Donald Trump […] » – « Ah bon, qui dit cela, selon vous ? » Lorsque le journaliste mentionne à nouveau le manuel trumpiste, Pierre Poilievre le coupe illico. « De quoi parlez-vous ? Quelle page [du manuel] ? Quelle page ? Pouvez-vous me donner la page ? Donnez-moi la page. Vous n’arrêtez pas de dire ça ». Las, le journaliste finit par demander à Pierre Poilievre pourquoi les Canadiens devraient voter pour lui. À cela, le chef conservateur répond volontiers. « Le gros bon sens », réplique-t-il en utilisant son slogan.

Avez-vous dit Gandhi ?

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le député Pascal Paradis et le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon

Il n’est pas rare que l’on cite d’anciens premiers ministres au Parlement, mais ce sont plutôt les paroles d’autres figures marquantes du XXe siècle qui ont résonné au Salon rouge, cette semaine. Pour souligner l’engagement pour la justice de son nouveau député Pascal Paradis, mais aussi l’adversité en politique, affirmant qu’il en a été témoin au début de l’élection partielle dans Jean-Talon, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a lu les paroles de Nelson Mandela et de Gandhi. « Gandhi avait des paroles très, très sages sur l’impossible. Il disait la différence entre le possible et l’impossible se trouve dans la détermination, ce à quoi Mandela aurait répondu […] un gagnant est simplement un rêveur qui n’a jamais cédé », a-t-il énuméré.

Comment faire suer le président de la Chambre

PHOTO BERNARD THIBODEAU, FOURNIE PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES Le président de la Chambre des communes, Greg Fergus, s’élance dans les rues d’Ottawa pour une course matinale avec des collègues, le mercredi 18 octobre 2023. Il espère faire de ces sorties de course une nouvelle tradition.

Il n’y a pas que les conservateurs qui ont fait suer le nouveau président de la Chambre des communes, Greg Fergus, mercredi, en le chahutant alors qu’il voulait parler de décorum. Le matin même, il avait transpiré lors d’une sortie de course dans les rues d’Ottawa avec des élus et des membres du personnel de la Chambre. « La course matinale m’aide à me préparer physiquement et mentalement pour la journée. Courir en plein air, en compagnie des collègues qui partagent cette passion, nous met sur la bonne voie pour une excellente journée, productive et agréable », a-t-il expliqué dans une déclaration à La Presse. Le président compte en faire une tradition – sans pour autant en écarter une autre, moins santé celle-là : désigner un « scotch du président » avec l’aide de députés pour la dégustation. Voyons laquelle des deux fera courir le plus d’élus.

La période des questions

Qu’arrivera-t-il à notre programme québécois d’assurance médicaments ? Devrons-nous souscrire à deux régimes ? Lucien Bellemare

La volonté du Québec serait d’arrimer son programme d’assurance médicaments avec celui du fédéral si Ottawa décide d’offrir un programme « universel, complet et entièrement public » comme le réclame le Nouveau Parti démocratique. Le gouvernement québécois veut un droit de retrait avec pleine compensation. Il pourrait ainsi recevoir un chèque de plusieurs milliards pour financer une couverture élargie. En ce moment, seuls les gens qui n’ont pas d’assurance offerte par leur employeur souscrivent au régime public. Au cabinet du premier ministre, François Legault, on souligne qu’il est trop tôt pour dire si le Québec larguerait son programme à deux vitesses puisque le projet de loi fédéral n’a pas encore été déposé. En revanche, il serait étonnant que les Québécois aient à souscrire à deux régimes d’assurance médicaments, l’un fédéral et l’autre provincial.

Bonne semaine pour Sonia Bélanger

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger

La ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, s’apprête à réduire les tâches administratives des soignants. Dans un nouveau projet-pilote, elle éliminera le formulaire – de 36 pages ! – pour évaluer un nouveau patient, ainsi que d’autres évaluations systématiques. Il se déploiera dans six établissements, en commençant par les intervenants psychosociaux. Les soins infirmiers, l’ergothérapie et la physiothérapie suivront en 2024. L’annonce a été bien reçue notamment par les syndicats et par l’Ordre des infirmiers et des infirmières.

Paul Journet, La Presse

Dure semaine pour Amira Elghawaby

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie, Amira Elghawaby



La représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie a attendu plus d’une semaine avant de réagir à la guerre entre Israël et le Hamas. Elle a dit craindre une montée des violences contre les musulmans, et le meurtre d’un petit Américain d’origine palestinienne de 6 ans montre qu’elle a raison de s’inquiéter. Mais elle n’a rien dit sur l’attaque terroriste du Hamas. Aucun mot pour les civils israéliens tués. Elle a aussi attribué l’explosion dans un hôpital de Gaza à Israël, alors que la responsabilité de l’attaque fait encore débat. Si son mandat consiste à combattre l’intolérance en créant des ponts et en rapprochant les Canadiens, elle ne le remplit pas très bien. L’envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme, Irwin Cotler, a pour sa part pris soin de déplorer les morts de civils palestiniens.

Paul Journet, La Presse