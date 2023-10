Amira Elghawaby s’engage à défendre « les intérêts des musulmans au Canada » et rappelle que son rôle est de conseiller le gouvernement sur la façon de lutter contre « les préjugés, la discrimination et la haine » envers ces communautés.

(Ottawa) Amira Elghawaby craint que la guerre entre Israël et le Hamas alimente davantage la haine envers les musulmans. La représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie a publié une déclaration pour la première fois depuis le début du conflit. Son silence avait fait sourciller.

« Ces évènements m’ont personnellement touchée, en particulier la dernière attaque contre l’hôpital de Gaza et la tragédie humanitaire évitable qui est en train de se dérouler », écrit-elle dans une courte déclaration publiée mercredi en soirée sur le réseau social X.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, avait avancé en point de presse plus tôt cette semaine que Mme Elghawaby « aurait dans son ascendance des gens qui étaient là en 1948 et qu’elle pourrait avoir un désir de se tenir à l’écart de ce débat ».

Ces informations n’ont pas été confirmées ni par Mme Elghawaby ni par le ministère du Patrimoine canadien, à qui La Presse avait envoyé des questions plus tôt cette semaine.

« Actuellement, il y a une crainte d’une résurgence de l’islamophobie qui a des échos troublants du passé », note-t-elle en faisant référence au « profond traumatisme » vécu par les musulmans et les Arabes après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Ceux-ci « se sont sentis collectivement blâmés, stéréotypés et victimes de profilage racial », signale-t-elle.

« Nous avons dû démontrer notre loyauté et nous avons subi des pressions pour condamner des actions sans rapport avec nos communautés, poursuit-elle. Nous avons été réduits au silence lorsque nous avons exprimé notre point de vue sur les droits de la personne et la dignité.

« Les communautés musulmanes me mentionnent que nous ne pouvons pas laisser le conflit israélo-palestinien rouvrir un chapitre aussi douloureux. »

Elle s’engage à défendre « les intérêts des musulmans au Canada » et rappelle que son rôle est de conseiller le gouvernement sur la façon de lutter contre « les préjugés, la discrimination et la haine » envers ces communautés.

« Ensemble, nous pourrons faire face au danger de la montée de l’islamophobie et de toutes les autres formes de haine », conclut-elle.

Stéphane Gobeil, conseiller spécial du premier ministre québécois François Legault, a fait remarquer sur X que la déclaration ne fait aucune mention des victimes israéliennes du Hamas. Il avait également critiqué son silence dans la foulée de ces attaques perpétrées le 7 octobre.

Celui qui était alors envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme avait signé une lettre ouverte dans le Globe and Mail le jour même. Irwin Cotler dénonçait le terrorisme du Hamas et reconnaissait que les civils palestiniens en sont aussi des victimes.

« Ils souffrent quotidiennement sous ce régime répressif et autoritaire », écrivait-il, prenant soin de spécifier que « l’agenda antisémite et génocidaire du Hamas » ne représentait pas les Palestiniens.

M. Cotler a cédé lundi son poste à Deborah Lyons, qui a été ambassadrice du Canada en Israël de 2016 à 2020.

Questionnée plus tôt cette semaine sur le silence de Mme Elghawaby, la ministre de la Diversité et de l’Inclusion, Kamal Khera, a dit qu’elle avait entièrement confiance en elle. « J’ai beaucoup de respect pour le travail qu’elle accomplit. Son mandat pour lutter contre l’islamophobie est domestique », avait-elle répondu. Elle a ajouté que Mmes Elghawaby et Lyons travailleront en collaboration.

La nomination d’Amira Elghawaby avait soulevé la controverse l’hiver dernier. Celle qui était auparavant chroniqueuse pour le Toronto Star avait déjà écrit la « majorité des Québécois » semblaient « influencés par un sentiment antimusulman » en raison de la Loi sur la laïcité de l’État. Ces propos avaient soulevé une levée de boucliers autant à Québec qu’à Ottawa et elle avait dû présenter ses excuses.