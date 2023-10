(Québec) Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) se sont abstenus de voter sur une motion qui appelait notamment à condamner les actes terroristes perpétrés par le Hamas.

Caroline Plante La Presse Canadienne

Lors de mêlées de presse distinctes après le vote mardi, des représentants des deux partis ont déploré le manque de rigueur du gouvernement Legault, qui a proposé une motion déséquilibrée, selon eux.

« Il manquait tout un autre côté : la protection des civils palestiniens et de déplorer les morts du côté palestinien aussi », s’est désolé le porte-parole de QS en matière de relations internationales, Guillaume Cliche-Rivard.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a ajouté que des amendements avaient été proposés au gouvernement, mais qu’ils avaient tous été rejetés.

Le PQ voulait que la motion « rappelle que la riposte d’Israël doit respecter le droit international » et qu’elle « condamne les violations du droit international de part et d’autre ».

« Ce n’est pas grand-chose comme demande, c’est vraiment la base, a déclaré M. St-Pierre Plamondon. On doit être rigoureux et ça manque de rigueur. »

Plus tôt dans la journée, le premier ministre François Legault avait soutenu qu’Israël avait « le droit de se défendre en attaquant le Hamas ».

« On souhaite tous que les civils, autant d’un côté que de l’autre, ne soient pas touchés, mais […] je peux comprendre qu’Israël veuille se défendre pour que le Hamas arrête de poser des gestes comme ça », avait-il dit.

M. Cliche-Rivard a rappelé mardi qu’un hôpital avait été bombardé à Gaza, faisant plus de 500 morts. Il a qualifié l’attaque de « crime de guerre ».

Rappelons que le Hamas a récemment lancé une attaque-surprise dans le sud d’Israël, tuant plus de 1400 personnes. Plus de 2000 personnes seraient mortes à Gaza lors des bombardements israéliens subséquents.

La motion présentée mardi par la ministre québécoise des Relations internationales, Martine Biron, appelait l’Assemblée nationale à condamner « les actes terroristes perpétrés par le Hamas contre Israël et son peuple ».

Elle déplorait que « l’escalade de la violence ait engendré le décès de nombreux civils » et offrait « ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes ».

La motion appelait également à « la libération immédiate et sans condition des populations civiles prises en otages par le Hamas » et « au respect du droit international par toutes les parties ».

Enfin, elle réaffirmait le soutien indéfectible du Québec à une solution durable « pour assurer le droit des Israéliens et des Palestiniens de vivre en paix » et demandait d’observer une minute de silence à la mémoire des victimes.

Les députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) et du Parti libéral du Québec (PLQ) ont voté en faveur de la motion. QS et le PQ ont expliqué qu’ils n’étaient pas pour, mais qu’ils n’étaient pas contre non plus.

« Il était hors de question de battre cette motion, elle a des a priori et des alinéas qui sont tout à fait justifiés et qu’on appuie, mais le portrait n’était pas complet », a expliqué M. Cliche-Rivard.

Même s’ils se sont abstenus du vote, les solidaires et péquistes ont participé à la minute de silence.