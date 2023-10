(Ottawa) Des millions de personnes âgées aux quatre coins du pays verront leurs revenus de retraite diminuer si l’Alberta se retire du Régime de pensions du Canada, avertit le premier ministre Justin Trudeau. Il a fait parvenir une lettre à son homologue albertaine Danielle Smith mercredi pour l’aviser qu’Ottawa allait faire « tout ce qui est possible » pour que le régime reste intact.

« Nous ne resterons pas les bras croisés face à ceux qui cherchent à affaiblir les pensions et à réduire le revenu de retraite des Canadiens », écrit-il.

L’Alberta songe à adopter le modèle québécois pour créer son propre régime de pensions. Danielle Smith a lancé des consultations à ce sujet le 21 septembre et prévoit tenir un référendum pour savoir si les Albertains veulent sortir du régime fédéral. Elle fait valoir que la province pourrait économiser des milliards de dollars.

Le Québec avait choisi de ne pas adhérer au Régime de pensions du Canada lors de sa création en 1965. Le gouvernement de Jean Lesage avait plutôt décidé de créer le Régime des rentes du Québec, qui est entré en vigueur l’année suivante. Le programme est administré par Retraite Québec et les fonds sont gérés par la Caisse de dépôt et placement du Québec.

L’Alberta estime avoir droit à un transfert d’actifs de 334 milliards du régime fédéral, soit l’argent que les Albertains y ont contribué, moins les revenus de retraite qu’ils en ont tirés depuis sa mise en œuvre il y a près de 60 ans. Un tel retrait exposerait « des millions de Canadiens à une plus grande volatilité et les priverait de la certitude et de la stabilité dont ont bénéficié des générations entières », souligne M. Trudeau.

Il fait valoir que le moment est d’autant plus mal choisi que le Canada traverse « une période marquée par des défis sans précédent » comme les récentes guerres en Ukraine et en Israël, de même que les changements climatiques.

« En tant que dirigeants, nous avons le devoir de protéger les Canadiens de ces vents contraires et non d’accroître encore davantage l’incertitude et l’instabilité », fait-il valoir.

Le premier ministre Trudeau indique qu’il a demandé aux membres de son cabinet et à ses fonctionnaires « de faire tout ce qui est possible » pour protéger le régime de pensions du Canada et faire comprendre aux Albertains les risques du projet de Danielle Smith.