Vétéran nazi applaudi aux Communes

Libéraux et conservateurs larguent Anthony Rota

(Ottawa ) Le sort du président de la Chambre des communes, Anthony Rota, est scellé : après le NPD et le Bloc québécois, voici que les libéraux et les conservateurs réclament son départ. Il ne bénéficie donc plus de l’appui de la Chambre dont il est le gardien.