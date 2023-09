(Québec) Québec solidaire (QS) a demandé vendredi la démission du ministre de l’Environnement, Benoit Charette, pour avoir « menti par omission » sur le dépassement des normes de nickel dans le quartier Limoilou, à Québec.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Le ministre a riposté en demandant des « excuses officielles » au député QS Sol Zanetti, pour avoir fait une « récupération politique honteuse ».

L’affrontement survient alors qu’une élection complémentaire bat son plein dans la circonscription de Jean-Talon à Québec.

La pollution de l’air est surveillée dans Limoilou, en raison notamment des opérations de transbordement de nickel du Port de Québec.

Lors d’une conférence de presse au mois d’août, portant sur la divulgation des données recueillies par des stations d’échantillonnage entre octobre et décembre derniers, le ministre n’a pas fait mention du dépassement de la norme sur le nickel en décembre et janvier.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Sol Zanetti

« Il a menti par omission », a condamné en mêlée de presse vendredi le député QS de Jean-Lesage, Sol Zanetti, dont la circonscription comprend Limoilou.

« Il n’a pas corrigé le Port de Québec qui lui disait quelque chose qui n’était pas vrai et moi, je pense qu’il savait que ce n’était pas vrai. Son rôle, c’est de nous informer et de nous protéger. Ce qu’il fait, ce n’est pas nous informer, il protège le port et dissimule de l’information dans des documents abscons et scientifiques que personne ne comprend, sauf les spécialistes. »

« Je demande des excuses officielles à Sol Zanetti et je l’invite à élever le débat dans ce dossier », a répondu le ministre sur la plateforme X.

« Cette récupération politique est honteuse et indigne du rôle de député », a-t-il poursuivi.

Il soutient que toutes les données avaient déjà été rendues publiques en ligne le 16 mai dernier.

Toutefois, M. Zanetti a soutenu que les documents mis en ligne sur le site Données Québec sont tout simplement incompréhensibles.

En appui à son propos, il a déroulé sur le trottoir des pages et des pages de données de stations d’échantillonnage, autant de Rouyn-Noranda que de Québec, publiées sur le site.