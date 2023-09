François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

De Québec à Ottawa, découvrez ce qui a retenu l’attention de nos correspondants parlementaires cette semaine.

Bonne semaine : François-Philippe Champagne

Vrai, sa rencontre avec les patrons des grandes chaînes alimentaires relevait du théâtre. Reste que le ministre de l’Industrie est le plus proactif dans la quête de solutions à la hausse du coût de la vie. Il propose de renforcer la Loi sur la concurrence afin d’inciter les épiceries à offrir de meilleurs prix. C’est préférable au fait de leur imposer des frais qui seraient refilés aux consommateurs. Il veut aussi abolir la TPS sur la construction de nouveaux logements. L’effet sera fort modeste face à celui de la hausse des taux d’intérêt, et il profitera aussi aux unités de luxe. Mais au moins, c’est un début. Si ses homologues étaient aussi vigilants, les provinces auraient déjà reçu l’argent promis l’année dernière dans le Fonds pour accélérer la construction de logements.

Paul Journet, La Presse

Dure semaine : le Canada

PHOTO CHRIS WATTIE, ARCHIVES REUTERS Le Parlement, à Ottawa

Exception cette semaine : au lieu de parler d’un individu, on traite de tout le pays. Le Canada a rarement paru si isolé. Après la glaciation des relations avec la Chine, le Canada misait sur l’Inde. Or, les relations déjà difficiles se sont envenimées avec l’assassinat du militant sikh Hardeep Singh Nijjar. Le projet d’accord de libre-échange a été abandonné, la mission commerciale a été suspendue et surtout, nos alliés restent discrets. Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, veut inciter d’autres pays à faire pression sur les grands détaillants pour baisser la facture à l’épicerie. Mais pour l’instant, le téléphone ne semble pas sonner très fort.

Paul Journet, La Presse

Le chiffre de la semaine : 9,6 millions

C’est le coût estimé du nouveau guichet unique pour obtenir une place en garderie que la ministre de la Famille Suzanne Roy compte mettre en place d’ici un an. « Si on veut que ça marche, il ne faut pas qu’Éric Caire touche à ça ! », a raillé Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral du Québec.

La citation de la semaine

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau

« Nous ne cherchons pas la provocation ou l’escalade. »

Justin Trudeau a lancé un appel au calme au lendemain d’une annonce explosive formulée à la Chambre des communes sur l’implication possible de New Delhi dans l’assassinat de Hardeep Singh Nijjar, un leader communautaire sikh, en Colombie-Britannique. Dans la foulée de ces allégations jugées « absurdes », l’Inde a expulsé un diplomate canadien et suspendu le traitement des visas des citoyens canadiens.

Anna Gainey In English Only

La nouvelle députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, Anna Gainey, a officiellement fait son entrée à la Chambre des communes lundi. Mais cette entrée a été peu glorieuse. Même si elle représente une circonscription du Québec, le premier ministre Justin Trudeau l’a présentée au président de la Chambre des communes, Anthony Rota… en anglais seulement. Et cette bévue n’est pas passée inaperçue. « Assez particulier que le PM du Canada, élu du Québec, présente à la Chambre des communes, uniquement en anglais, la nouvelle députée de NDG–Westmount (QC). Cela démontre encore une fois l’importance qu’il accorde au français, l’une des deux langues officielles du Canada », a lancé le député conservateur Joël Godin sur le réseau X.

P-O-I-L-I-E-V-R-E

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada

Poilievre. Pierre Poilievre. Pas Poilaugnol, Poillieverre, Poliveau, Pois-Lièvre, Polletierre, Polly, ou Power Poliver, comme l’ont dit les répondants d’un sondage de la firme Pollara à qui l’on a demandé de nommer le chef du Parti conservateur ainsi que des ministres du Cabinet. « Nous avons été généreux : Peter Polliver a été accepté, tout comme Chrystel Freelan », lit-on dans le rapport des résultats du coup de sonde. Ainsi, 57 % des participants connaissent le nom du leader du Parti conservateur. Celui des ministres ? « La plupart ne peuvent en nommer un seul, et seulement le quart arrive à dire, avec une certaine justesse, un nom d’au moins 2 des 38 ministres », a constaté Pollara. Les trois plus connues : Chrystia Freeland (30 %), Mélanie Joly (15 %) et Anita Anand (7 %).

Nouveau venu au fédéral

Verra-t-on bientôt une « Coalition avenir Canada » sur la scène fédérale ? Une nouvelle formation centriste tente de percer. Avenir Canadien courtise les « red tories » et les « blue liberals ». Le parti propose de sortir du clivage et du clientélisme qui caractérisent la joute politique. Le parti est mené par Dominic Cardy, progressiste-conservateur et ex-ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick. À l’instar de la Coalition avenir Québec, la nouvelle formation est née d’un groupe de réflexion. Elle n’est pas encore enregistrée auprès d’Élections Canada, mais tente d’obtenir les 250 signatures requises.

Le nouveau p’tit gars de Shawinigan

Le ministre François-Philippe Champagne s’est déjà décrit à la blague comme le « vrai » p’tit gars de Shawinigan à cause de sa taille, mais cette semaine, c’est le chef conservateur Pierre Poilievre qui lui a donné ce titre. « On aura un autre petit gars de Shawinigan comme premier ministre, peut-être », lui a-t-il lancé en Chambre mercredi pour souligner l’absence du premier ministre Trudeau, qui était à New York afin de participer à l’Assemblée générale des Nations unies.