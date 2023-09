Lundi dernier, le premier ministre Justin Trudeau a lâché une bombe en accusant l’Inde d’avoir un « lien possible » avec l’assassinat sur le sol canadien d’un leader sikh, Hardeep Singh Nijjar, une accusation qualifiée d’« absurde » par le ministère des Affaires étrangères de l’Inde.

Les « Five Eyes » ont communiqué de l’information avec le Canada

Les services de renseignement des Five Eyes auraient informé le premier ministre Justin Trudeau d’une possible implication de l’Inde dans l’assassinat d’un leader de la communauté sikhe en Colombie-Britannique, selon CTV News.

Dans une entrevue exclusive au réseau de télévision CTV News, qui sera diffusée dimanche, l’ambassadeur des États-Unis à Ottawa David Cohen a confirmé que le premier ministre canadien avait reçu des informations des Five Eyes pour soutenir ces allégations contre l’Inde.

On appelle Five Eyes l’alliance des services de renseignement du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Rappelons que lundi dernier, Trudeau avait lâché une bombe en accusant l’Inde d’avoir un « lien possible » avec l’assassinat sur le sol canadien d’un leader sikh, Hardeep Singh Nijjar, une accusation qualifiée d’« absurde » par le ministère indien des Affaires étrangères.

Depuis, les relations n’ont fait que s’envenimer entre les deux pays.

« Je peux dire qu’il y a eu partage d’information, a confirmé M. Cohen en entrevue. Il y a eu beaucoup de communication entre le Canada et les États-Unis à ce sujet, et c’est aussi loin que je suis prêt à aller sur le sujet », a-t-il affirmé.

« Il y a eu un partage d’informations au sein des Five Eyes, qui ont soutenu le Canada dans la déclaration que le premier ministre a faite », a ajouté M. Cohen sur les ondes de CTV News.

Déjà, jeudi, le réseau national CBC avait indiqué que non seulement le Canada avait mené une enquête sur le terrain, mais qu’il s’appuyait en outre sur des renseignements transmis par les Five Eyes.

Selon la CBC, une partie des interceptions électroniques touchaient des diplomates indiens au Canada.