Un minimum de 57 millions de dollars sera investi dans chacune des plus grandes municipalités de la province comme la ville de Québec, Montréal, Laval, Longueuil et Gatineau.

Les organismes communautaires saluent le financement offert par le gouvernement fédéral de 308 millions pour construire 1581 logements sociaux et abordables au Québec, mais sont d’avis que ce n’est pas suffisant pour contrer la crise du logement.

Ce qu’il faut savoir Le gouvernement fédéral annonce un financement de 308 millions de dollars qui aidera la construction de 54 projets totalisant 1581 logements sociaux et abordables pour l’ensemble du Québec.

Ces sommes découlent de la troisième entente entre les gouvernements du Canada et le Québec dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Les femmes qui fuient la violence, les personnes âgées, les immigrants récents, les membres des Premières Nations et les personnes en situation de handicap font partie des communautés ciblées par ces nouvelles constructions.

« Ça paraît beaucoup, mais ça ne viendra pas à bout de la crise » s’indigne François Roy, coordonnateur de l’organisme Logemen’occupe, à Gatineau.

54 projets d’habitation qui totalisent 1581 logements sociaux et abordables, c’est ce qu’ont annoncé Ahmed Hussen, le ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, conjointement avec la ministre responsable de l’Habitation du Québec, France-Élaine Duranceau en conférence de presse à Laval.

Les femmes qui fuient la violence, les personnes âgées, les immigrants récents, les membres des Premières Nations et les personnes en situation de handicap font partie des communautés ciblées par ces nouvelles constructions.

« Il faut que tous ceux qui se trouvent sans logis soient considérés comme des personnes vulnérables », implore Véronique Laflamme, porte-parole du regroupement national pour le droit au logement le FRAPRU.

Un minimum de 57 millions de dollars sera réparti entre les plus grandes municipalités de la province, soit Québec, Montréal, Laval, Longueuil et Gatineau.

Les acteurs des différents organismes sur le terrain soulignent que cette aide ne sera pas suffisante pour se sortir de la crise du logement qui affecte l’ensemble du Québec.

« Même s’il se réjouit de cette annonce qui était fort attendue par le milieu communautaire en habitation au Québec, le FRAPRU déplore la lenteur avec laquelle les sommes fédérales ont abouties vers des projets concrets, soit près d’un an et demi alors que les besoins de logements sociaux sont urgents partout au Québec », confie Véronique Laflamme

À titre d’exemple, le pourcentage de loyers destinés aux personnes à faibles revenus est de 8 % à Gatineau. Le taux d’inoccupation est à 0,8 %, ce qui plonge la ville dans une crise du logement sans précédent.

Selon les informations fournies par les gouvernements fédéral et provincial, Gatineau recevra 5,9 millions des 57 millions de dollars prévus pour les grandes villes du Québec.

« Les investissements sont nettement insuffisants. Avec cette somme, on parle de quelques dizaines d’unités à Gatineau… et dans combien de temps ? », demande François Roy.

En conférence de presse, France-Élaine Duranceau mentionnait qu’en date du 7 juillet 2023, son ministère dénombre 226 familles québécoises qui sont en hébergement temporaire dans l’attente de trouver un logement.

Ce nombre ne serait pourtant pas représentatif de l’ensemble des ménages qui se trouvent sans logis. À pareille date, Logemen’occupe, un organisme qui lutte pour la défense et l’amélioration des conditions de logement en Outaouais, dénombre 260 ménages sans logis seulement dans la ville de Gatineau.

L’initiative pour la création rapide de logements (ICRL) a été lancée en 2020. L’annonce de vendredi est la troisième phase de ce projet. « Les sommes annoncées étaient attendues puisqu’elles s’inscrivaient dans un projet déjà existant. Malheureusement, elles ne sont pas représentatives de la crise qui sévit aujourd’hui, explique Véronique Laflamme. Nous espérons que les cibles seront ajustées en fonction des besoins criants partout au Québec. Le problème est nettement plus grand que les 1600 logements prévus. »