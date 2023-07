Records de chaleur dans le monde, température bouillante prévue au Québec

L’été est à peine entamé que des records de chaleur s’accumulent. Lundi a été la journée la plus chaude jamais observée dans le monde. Mardi, Kuujjuaq, communauté du Nunavik, a enregistré la température la plus chaude du Canada. Et des chaleurs extrêmes sont attendues dans plusieurs régions du Québec mercredi et jeudi.