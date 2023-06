(Québec) Critiqué par l’opposition, qui l’accuse d’être « déconnecté » face à la pénurie de logements à quelques jours du 1er juillet, François Legault précise ses propos, alors qu’il affirmait lundi qu’il ne veut pas que le Québec « reste pauvre » pour que le prix des maisons soit plus bas qu’à Toronto ou à Vancouver.

« Il faut regarder l’ensemble de ce que [j’ai] dit », a affirmé d’emblée le premier ministre, mercredi, lors de son arrivée au conseil des ministres à Québec.

« La demande est très forte au Québec pour acheter des maisons pour du logement, entre autres à cause des salaires qui ont beaucoup augmenté. Ce que j’ai dit, c’est que du côté de l’offre, il manque beaucoup de logements », a-t-il dit.

« On est tous d’accord pour dire qu’il y a une pénurie de logements et on travaille très fort à réduire les délais pour construire plus. […] On va aider les personnes qui n’ont pas les revenus et les moyens pour se payer des logements. On va continuer d’aider les personnes qui ont besoin d’aide financièrement », a-t-il ajouté.

Un rapport sur l’Indice du logement locatif canadien publié lundi démontre que le quart des ménages québécois dépensent 30 % de leurs revenus pour la location d’un logement, alors que 9 % des locataires réservent 50 % de leur salaire pour se loger. La Presse rapportait également plus tôt cette semaine que des refuges pour itinérantes composent désormais avec une demande accrue de femmes aînées, parfois à mobilité réduite, qui ne trouvent plus de logement abordable sur le marché.

« Concernant le 1er juillet qui s’en vient, on va s’assurer qu’aucun Québécois, qu’aucune personne au Québec ne se retrouve à la rue. Ça ne veut pas dire qu’on va être capable de trouver des logements permanents à tout le monde. Il manque de logements. Mais on va trouver des logements temporaires, que ce soient des hôtels ou toutes sortes de logements, comme on l’a fait les derniers 1er juillet », a dit M. Legault.

Duranceau se défend

Par ailleurs, France-Élaine Duranceau a défendu mercredi sa probité, alors que la commissaire à l’éthique Ariane Mignolet a ouvert une enquête à son sujet. Les faits allégués concernent la participation de la ministre responsable de l’Habitation « à une rencontre professionnelle avec son amie et partenaire d’affaires, Annie Lemieux, qui agissait dans ce cadre comme lobbyiste auprès d’elle et de la ministre responsable des Aînés ».

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE France-Élaine Duranceau

Annie Lemieux, actionnaire de plusieurs entreprises actives dans l’immobilier, s’est enregistrée comme lobbyiste pour intervenir auprès de la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, un mois après son entrée en fonction l’automne dernier. Les deux femmes sont partenaires d’affaires dans trois sociétés.

« On a des rencontres avec la commissaire à l’éthique. J’ai divulgué tout ce que j’avais à divulguer, et puis je n’ai rien à me reprocher. Je vais attendre les recommandations s’il y a lieu de la commissaire à l’éthique », a déclaré Mme Duranceau. Le premier ministre François Legault a également affirmé que son gouvernement allait collaborer avec la commissaire Mignolet.

Mme Duranceau voit également d’un bon œil son expertise dans le domaine de l’immobilier en lien avec son mandat à titre de ministre de l’Habitation.

« Je pense que c’est une excellente chose ! Si tu as un sujet particulier, idéalement, tu as une personne qui connaît ce sujet-là, qui connaît les acteurs de l’industrie. Moi, je connais l’immobilier, je connais les constructeurs, les groupes communautaires, les développeurs, les courtiers, et personnellement, je tiens à parler à tous ces gens-là parce que la crise qu’on vit actuellement, ce n’est pas moi tout seul dans mon bureau qui va la régler », a-t-elle dit.