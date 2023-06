François Legault reconnaît devoir en faire plus

(Québec) François Legault reconnaît que le Québec devra changer ses façons de faire pour mieux s’adapter aux changements climatiques, notamment en investissant davantage dans la protection contre les incendies de forêt. L’opposition le presse d’en faire davantage.

« Il y a des questions à se poser. Oui on peut dire que les changements climatiques emmènent une nécessité d’investir dans ce qu’on appelle l’adaptation aux changements climatiques. Oui, ce sont des choses sur lesquelles on se penche actuellement », a affirmé le premier ministre lors d’un point de presse à Sept-Îles.

Face à cette « tendance de fond », il estime que la flotte de vieux avions-citernes du Québec – certains appareils datent de « 40 ou 50 ans » – devra être modernisée et peut-être rehaussée. Le nombre de pilotes et de mécaniciens pourrait également augmenter dans les prochaines années. « Il va falloir poser des questions pour investir davantage », a-t-il dit.

Il ouvre également la porte à creuser des tranchées pour protéger certaines villes vulnérables de façon permanente. « Je disais tantôt, on fait des tranchées autour de Chibougamau. Il va falloir se poser ce genre de question là. Comment protège-t-on nos municipalités importantes au Québec. Il y a des questions à se poser », a-t-il dit.

Ce n’est pas la première fois que le premier ministre se fait rattraper sur la question de l’acclimatation aux changements climatiques. François Legault a rejeté en campagne électorale la demande des villes qui réclament l’instauration d’un « pacte vert » de 2 milliards par année pour les aider à s’adapter aux changements climatiques. Une demande réitérée lors des récentes inondations à Baie-Saint-Paul.

Les incendies de forêt retiennent l’attention à l’Assemblée nationale. Les élus de l’opposition ont témoigné mardi de leur solidarité envers les Québécois évacués en raison de l’ampleur de la situation. Ils ont aussi pressé le gouvernement Legault de se donner les moyens pour adapter le Québec aux changements climatiques, notamment les forêts.

« Notre capacité à répondre à cette situation-là est nettement insuffisante. Et l’adaptation aux changements climatiques, c’est également de prévoir ce qui se produit en ce moment », a souligné le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

« Les gens perdent leurs logements, leur vie est menacée, c’est très sérieux. Donc, ça veut dire aussi des questions sur l’aménagement des forêts, sur le personnel disponible, la nature de l’équipement. Il y a vraiment toute une révision à faire à la lumière de ce qu’on voit », a-t-il lancé.

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec a tenu des propos similaires : « Je pense qu’il faut revisiter tout notre programme de lutte contre les changements climatiques, mais également de lutte contre les incendies de forêt. Même chose qu’on se disait, rappelez-vous quand il y avait les inondations, il faut revoir notre programme », a indiqué Marc Tanguay.

Est-ce qu’on a suffisamment d’équipements ? Est-ce qu’on a suffisamment de personnel ? Est-ce que nous déployons la stratégie de lutte contre les incendies de forêt de la façon la plus optimale ? Marc Tanguay, chef intérimaire du PLQ

QS réclame un fonds d’urgence

De son côté, Québec solidaire a réitéré sa proposition de créer un fonds d’urgence climatique de 500 millions par année. « Ça pourrait servir effectivement à donner plus de moyens à la SOPFEU, mais ça pourrait aussi servir en prévention », a soutenu le coporte-parole, Manon Massé.

« L’aménagement des forêts actuellement n’est pas nécessairement aidante lorsqu’arrivent des catastrophes comme celle-ci. Je pense qu’au Québec, on a les connaissances. La science sait comment aménager des forêts pour atténuer un foyer qui se déclare. On parle par exemple de solutions nature comme les terres humides, comme les tourbières qui jouent un rôle dans la rétention d’eau », a illustré Mme Massé.