(Québec) Le maire de Québec assure qu’il n’a aucune intention de se lancer dans la course au leadership du Parti libéral du Québec (PLQ) et veut faire la taire la machine à rumeurs qui s’est emballée lundi matin.

Coup sur coup, deux chroniqueurs politiques ont indiqué à la radio que des militants libéraux rêvaient que Bruno Marchand se lance dans la course, et même que des « approches » avaient été faites auprès du maire de Québec.

« Le nom qui revient souvent, c’est Bruno Marchand. Des militants libéraux voient en Bruno Marchand le sauveur du PLQ », a lancé Jonathan Trudeau à l’émission de Paul Arcand.

Sébastien Bovet en a aussi parlé à l’émission matinale d’ICI Première dans la capitale. « Je l’ai entendu, le nom de Bruno Marchand », a-t-il dit.

Les deux analystes ont bien fait comprendre qu’il s’agissait d’un nom soulevé par les militants et ont multiplié les conditionnels. Le bureau du maire de Québec n’a toutefois pas eu le choix de réagir immédiatement.

« M. Marchand n’a pas l’intention de participer à la course au leadership du PLQ », a répondu dans un communiqué son cabinet. « Sa seule motivation demeure la création d’une ville de Québec moderne et le travail qu’il fait en collaboration avec les citoyens pour qui il éprouve le plus grand respect. »

Le cabinet du maire a refusé de dire si des approches avaient été faites par des figures du PLQ.

Bruno Marchand s’est lancé en politique municipale à l’hiver 2020 pour succéder à Régis Labeaume. Ses sympathies sur la scène provinciale ne sont pas de notoriété publique, mais il s’est notamment entouré dès le début de plusieurs anciens du Parti québécois et du Bloc.

Un de ses candidats venait aussi de la CAQ. En entrevue à La Presse, il parlait d’un mouvement arc-en-ciel et ajoutait : « Il y avait aussi plusieurs libéraux ».