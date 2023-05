(Ottawa) Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, invite tous les députés de la Chambre des communes à parler d’une seule voix pour condamner les menaces des géants du web de couper l’accès aux internautes à leurs services si le gouvernement adopte certaines mesures législatives.

Aux yeux du ministre, ces menaces brandies par les géants du web comme Google et Meta sont d’autant plus inacceptables qu’ils constituent une attaque frontale contre « notre démocratie ».

Le ministre a profité de son passage devant le comité du patrimoine de la Chambre des communes, lundi, afin de dénoncer avec encore plus de vigueur la décision de Google d’empêcher certains utilisateurs canadiens de visionner le contenu de nouvelles pour manifester son opposition au projet de loi C-18 sur les nouvelles en ligne du gouvernement Trudeau.

Ce projet de loi, qui a été adopté aux Communes au printemps et qui est présentement à l’étude au Sénat, vise à obliger les géants du numérique à négocier des accords qui compenseraient les médias canadiens pour la republication de leur contenu sur leurs plateformes.

« Il y des gestes qui sont posés qui sont inacceptable et qui démontrent une grande part d’arrogance aussi. Ce n’est pas parce qu’ils sont gros, parce qu’ils sont riches que ça leur donne le droit de venir ici nous intimider, le gouvernement du Canada ou l’opposition ou au Sénat. Ça ne leur donne pas le droit de venir nous dire quoi faire de notre démocratie et quoi faire avec nos lois », a affirmé le ministre Rodriguez.

« Cela doit être inacceptable pour tous, peu importe la couleur de notre parti, ici ou au Sénat. Si nous nous lançons en politique, c’est parce que nous croyons en la démocratie. C’est parce que nous avons le privilège de représenter les gens qui votent », a-t-il aussi affirmé.

M. Rodriguez, qui a été interpellé à ce sujet par le député bloquiste Martin Champoux et le député libéral Chris Bittle, a enchaîné en disant qu’il n’avait jamais agi sous le coup d’une menace. « Et je ne le ferai jamais », a-t-il ajouté en guise d’avertissement.

En février, Google a décidé de limite l’accès au contenu d’actualités en ligne à moins de 4 % de ses utilisateurs canadiens de ses produits, y compris son moteur de recherche populaire et la fonction Discover sur les appareils Android qui diffusent des nouvelles et des reportages sportifs.

La société américaine a indiqué que tous les types de contenu d’information sont touchés par le test, qui durera environ cinq semaines, y compris le contenu créé par les radiodiffuseurs et les journaux canadiens.

Irrités au plus haut point par cette décision, les députés du comité du patrimoine ont convoqué les représentants canadiens de Google en mars. La vice-présidente et directrice nationale de Google Canada, Sabrina Geremia, et le directeur des politiques publiques et des relations avec le gouvernement de Google Canada, Jason J. Kee ont alors indiqué que la compagnie devait cesser de bloquer les liens vers des articles d’actualité le 16 mars.

Devant des élus sceptiques, ils s’étaient alors défendus de couper l’accès aux nouvelles à 4 % de leurs usagers au Canada, affirmant que ces manœuvres étaient en fait « que des tests ».

Jason J. Kee avait toutefois admis que ces tests étaient effectués en prévision de l’application du projet de loi C-18.

Témoignant au début mai devant le même comité, les représentants canadiens de Facebook ont aussi affirmé que l’entreprise bloquera les contenus d’information au Canada si le projet de loi est adopté par le Parlement.

« Pour nous y conformer, nous devons soit opérer dans un environnement réglementaire imparfait soit mettre fin aux contenus d’information au Canada. C’est donc le cœur lourd que nous optons pour cette dernière solution », a notamment déclaré Kevin Chan, le directeur des politiques mondiales de Meta, société mère de Facebook.

Selon le ministre Rodriguez, ces géants du web se comportent d’une manière inacceptable. « De tels gestes sont une menace pour notre démocratie », a décrété le ministre lundi, rappelant au passage que d’autres pays ont résisté aux menaces de ces entreprises, notamment l’Australie.

« L’Australie nous a précédés avec des mesures. Les Américains des deux côtés de la chambre sont en train de discuter de ça actuellement. La France, l’Angleterre, l’Europe étudient cela aussi. Donc, il va falloir trouver une façon de fonctionner avec ces géants du web ».