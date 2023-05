(Ottawa) La Chambre des communes s’apprête à demander formellement au rapporteur spécial David Johnston, nommé en mars par Justin Trudeau pour examiner l’ampleur de l’ingérence étrangère au pays, de quitter ses fonctions.

Le NPD a déposé une motion en ce sens qui sera débattue à la Chambre des communes, mardi, a indiqué le chef du NPD, Jagmeet Singh. Cette motion pourrait très bien être adoptée par une majorité des élus si les trois partis d’opposition unissent leurs efforts. Un vote sur cette motion pourrait avoir plus tard cette semaine.

« Compte tenu de la crainte manifeste de partialité, nous allons demander à M. Johnston de se retirer en tant que rapporteur spécial », a indiqué le chef du NPD avant la période de questions.

Quelques minutes plus tard, le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre a réclamé au début de la période de questions que David Johnston « soit congédié » et que le gouvernement Trudeau lance immédiatement une enquête publique

Le Bloc québécois maintient également que M. Johnston n’a pas l’indépendance et l’impartialité requises pour tenir des audiences publiques sur l’ingérence étrangère, comme il propose de le faire au cours des prochains mois.

Le dossier de l’ingérence étrangère a de nouveau dominé les travaux parlementaires lundi dans la foulée de la publication du rapport par David Johnston la semaine dernière. Après avoir épluché des rapports de renseignements et avoir rencontré des dirigeants des agences de sécurité, le premier ministre et certains de ses ministres ainsi que des hauts fonctionnaires, M. Johnston a conclu qu’une enquête publique serait un exercice peu utile compte tenu de la nature délicate des renseignements qui ne pourraient pas être rendus publics.

Les trois partis d’opposition ont vertement critiqué le rapport de M. Johnston et ont réaffirmé leur demande d’une enquête publique.

Également lundi, la députée du NPD Jenny Kwan est devenue la troisième députée de la Chambre des communes à obtenir la confirmation de la part du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) qu’elle est la cible de manœuvres d’ingérence étrangère de la part de la Chine. Les deux autres députés sont les députés conservateurs Michael Chong et Erin O’Toole, qui était chef du Parti conservateur durant les dernières élections fédérales.

« Vendredi dernier, le SCRS m’a informée de l’ingérence étrangère dont j’ai fait l’objet de la part du Parti communiste chinois. Afin de protéger la sécurité nationale du Canada, je ne suis pas en mesure de divulguer les détails, car il s’agit de renseignements classifiés. Le SCRS confirme que je suis la cible d’ingérences étrangères et que je continuerai de l’être », a indiqué la députée Jenny Kwan dans un communiqué de presse.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE La députée Jenny Kwan et le chef du NPD, Jagmeet Singh.

« Pour les personnes qui, comme moi, dénoncent ouvertement les violations des droits de la personne, le génocide des Ouïghours, l’érosion des droits à Hong Kong garantis dans la Loi fondamentale et l’imposition de la loi controversée sur la sécurité nationale, nous devons être vigilants face aux tentatives d’influence étrangère visant à nous forcer la main, à nous contrôler, à nous infléchir, à nous neutraliser, voire à nous faire taire », a-t-elle ajouté. « La menace d’une ingérence étrangère ne me dissuadera pas de me battre pour les personnes qui ne jouissent pas des droits de la personne les plus élémentaires. »

Selon Mme Kwan, les mesures prises par le gouvernement Trudeau pour contrer l’ingérence étrangère sont insuffisantes. Elle a tenu à souligner que David Johnston « ne jouit pas de la pleine confiance de la Chambre des communes » dans sa déclaration. « La seule voie à suivre pour rétablir la confiance de la population canadienne dans nos institutions démocratiques est une enquête publique indépendante sur l’ingérence étrangère au Canada. »