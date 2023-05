(Victoriaville) Des nationalistes manquent d’air au Parti libéral du Québec. Ils pressent leur formation politique de s’intéresser à l’électorat francophone. Pour l’un d’eux, « être nationaliste au PLQ, c’est comme être un péquiste dans [la circonscription] D’Arcy-McGee ».

Cette image, qui frappe l’imaginaire, est celle de Maxime Binette, un jeune militant de 24 ans de la région de Vaudreuil, présent lors de l’ouverture du conseil général du parti à Victoriaville. Il se dit inspiré par le texte d’opinion de Jérôme Turcotte, publié vendredi dans La Presse. Selon cet ancien président de la commission politique du parti et ex-directeur des politiques de l’ancienne cheffe Dominique Anglade, le PLQ ressemble à une succursale provinciale des libéraux fédéraux qui a perdu sa québécitude.

M. Binette soupire lorsqu’il entend les ténors du parti affirmer que les militants doivent se reconnecter aux « valeurs libérales », énumérant chaque fois le développement économique, la protection de l’environnement ou la justice sociale, par exemple.

« Les valeurs libérales, ce sont des valeurs qui sont universelles ! Personne n’est contre. […] Maintenant, il y a une valeur sur laquelle le PLQ peut miser et c’est celle où on s’identifie au Québec. Où on défend le Québec. Où on défend les valeurs du Québec. Malheureusement, c’est celle qu’on parle le moins », dit-il.

Brasser la cage

À quelques mètres de lui, Jérôme Turcotte — qui est à Victoriaville pour expliquer aux militants pourquoi il remise sa carte de membre — prie pour qu’ils évitent « le piège du confort ».

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Jérôme Turcotte, militant libéral

« Il faut qu’ils prennent les positions les plus inconfortables qui soient pour aller vers […] l’électorat francophone nationaliste libéral », affirme-t-il.

M. Turcotte affirme qu’il reste aujourd’hui 15 000 membres au parti. Or, dans toutes les régions du Québec, des milliers de membres qui ne s’y reconnaissent plus attendent. Il est temps, leur dit-il, de se rassembler.

Pendant sa mêlée de presse, qui surprend (ou qui dérange), le député Frédéric Beauchemin — qui ne cache pas ses possibles intentions de se lancer dans la course à la direction — l’interrompt. Il lui demande s’il n’est pas tanné et s’il veut prendre un café. « Ça va Fred, fais-toi s’en pas », lui répond-il avant de répondre aux autres questions.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le député libéral de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin

Quel nationalisme ?

M. Turcotte ne s’intéresse pas à la prochaine course à la direction du parti. Il assure qu’il n’a pas l’intention de s’y présenter.

Je ne crois pas au sauveur. Le messie est venu il y a 2000 ans et il ne reviendra pas. Il faudra qu’on s’organise et qu’on se définisse. Jérôme Turcotte, militant libéral

Selon lui, il existe deux types de nationalisme au Québec : le nationalisme d’émancipation, qu’il souhaite incarner au le Parti libéral, et le nationalisme de replis, même « clérical », que représente la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault.

Frédéric Beauchemin affirme quant à lui être un nationaliste « inclusif », qui mise d’abord l’avenir du Québec par l’entremise du développement économique. Son collègue député Monsef Derraji, que l’on anticipe également être de la ligne de départ de la course, ajoute que M. Legault « n’a pas le monopole du nationalisme ».

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le député libéral de Nelligan et leader parlementaire de l’opposition officielle, Monsef Derraji

Selon lui, les libéraux doivent par leurs actions et leurs propositions démontrer qu’ils défendent le Québec, même dans le cadre canadien. « Par la suite, les Québécois auront de l’amour » envers nous, espère M. Derraji.

« Un moment charnière »

Antoine Dionne Charest, qui est membre de la commission politique et du comité de la relance co-présidé par l’ex-sénateur André Pratte et la députée Madwa-Nika Cadet, estime que son parti est à un « moment charnière » de son histoire.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Antoine Dionne Charest, membre de la commission politique du Parti libéral du Québec (PLQ) et du comité de relance du parti

« On est inquiet. Le parti est dans une situation qui est assez sérieuse. Le parti est à un moment charnière de son histoire. On a raison d’être inquiet et on a raison de se rassembler aujourd’hui », indique-t-il.

Celui-ci voit d’un bon œil que Jérôme Turcotte soit présent à Victoriaville, malgré sa sortie récente. Le temps est aux débats, dit-il, afin de définir clairement ce qu’est le Parti libéral du Québec.

« On commence la relance du parti. Il y a un mot clé à mon avis pour les libéraux, c’est assumez-vous », estime M. Dionne Charest.

Depuis l’élection de la CAQ, s’il y a une chose qui est claire, c’est qu’il faut une alternative crédible [à ce gouvernement]. Le PLQ ne pourra être cette alternative que s’il s’assume. Antoine Dionne Charest, membre de la commission politique du PLQ

Les règles pour plus tard

Alors que le mot « nationaliste » est sur toutes les lèvres à Victoriaville, et que les militants débattent comment l’incarner, les libéraux reportent l’annonce des règles qui encadreront la prochaine course à la direction. Le président du parti, Rafael P. Ferraro, assure qu’elles seront dévoilées sous peu, probablement cet automne.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE L’ex-sénateur André Pratte

D’ici là, le PLQ poursuit ses travaux de relance. « Il n’y a pas de panique, il n’y a pas de chicane, il n’y a pas de déchirures au sein du parti », assure André Pratte.

Le chef par intérim Marc Tanguay estime que le rapport du comité de relance devra être respecté par tous les aspirants chefs. Lui non plus ne ferme pas la porte à devenir candidat.

Aux sujets des nationalistes qui manquent d’air, M. Tanguay assure que « la place est là ». Il ajoute que son parti « n’a pas attendu le papier de Jérôme [Turcotte] pour reconnaître » ses défis et qu’il faut « clairement faire mieux ».