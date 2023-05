(Québec) Québec solidaire (QS) a justifié jeudi l’absence du tiers de son caucus à une formation sur les changements climatiques, qu’il voulait pourtant rendre obligatoire.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

« Il n’y a pas d’enjeu », a répété la whip du parti, Ruba Ghazal, dont les fonctions sont notamment de s’assurer que les membres du caucus « sont présents », comme elle l’a indiqué.

« Je ne pense pas que les Québécois qui nous écoutent disent : "Ah, mon Dieu, les députés de Québec solidaire n’ont pas assisté à une formation un soir, donc pour eux, ce n’est pas important" », a lancé en boutade Mme Ghazal, en mêlée de presse jeudi matin.

Rappelons que quatre des douze élus de QS n’ont pas assisté en avril à une formation donnée à tous les députés par des experts à l’Assemblée nationale, alors que pourtant le parti avait voulu rendre obligatoire cette formation.

Mais la whip a argué qu’on ne peut obtenir la participation des 125 élus du Parlement simultanément à une formation. Il aurait fallu plusieurs dates pour accommoder tout le monde.

« C’est impossible une seule fois, en un seul soir, d’avoir 125 personnes. »

Questionné sur la cohérence des positions du parti et le message que ces absences envoie, QS assure qu’il ne se livre pas à des relations publiques sur l’enjeu de l’environnement.

« Ce n’est pas une question d’image et de symbole, a riposté Mme Ghazal. […] On n’a pas besoin de convaincre les gens. On ne fait pas des communications et des slogans sur la question des changements climatiques. »

C’est à l’initiative du gouvernement Legault que cette formation transpartisane a eu lieu.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a fait adopter en décembre une motion pour inviter divers organismes « à organiser dans les meilleurs délais une formation transpartisane pour les députés qui porte sur les changements climatiques ».

QS avait alors insisté pour que la motion comporte un passage sur le caractère obligatoire de la formation pour tous les députés, mais cela n’avait pas été retenu dans le libellé final. QS avait alors assuré au quotidien « Le Devoir » que tous ses élus allaient y prendre part.

Le parti a assuré que les élus absents allaient suivre la formation en différé avec un lien virtuel.

Les absents de la formation étaient le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, ainsi que les députés Sol Zanetti, Étienne Grandmont et Andrés Fontecilla.

« Je ne l’ai pas manquée », a pourtant dit M. Zanetti, aux côtés de Mme Ghazal, en ajoutant toutefois qu’il allait y assister en différé.

« Je n’ai jamais eu l’intention de ne pas la suivre. »

M. Nadeau-Dubois était absent en raison d’un « enjeu familial », a-t-on précisé, tandis que les trois autres députés participaient à une assemblée publique sur le logement social, selon les renseignements fournis par le parti.