(Québec) La Coalition avenir Québec (CAQ) a caché des informations aux électeurs au sujet du troisième lien, soutient le député solidaire Sol Zanetti. Il faisait référence à l’affirmation du gouvernement voulant qu’il n’était pas au courant que l’option d’un troisième lien exclusivement réservé aux transports en commun était à l’étude avant la dernière campagne électorale.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

Radio-Canada a révélé jeudi que le ministère des Transports avait demandé une analyse sur ce scénario le 30 juin 2022, soit quelques mois avant les élections. Or, le cabinet du ministre des Transports de l’époque, François Bonnardel, ne peut assurer clairement s’il savait.

M. Zanetti n’y croit pas. « Ils le savaient avant la dernière élection. Ils envisageaient des choses et ils nous ont tenus dans le noir, et ça, c’est la chose qui me choque le plus, peu importe qu’on soit d’accord ou non avec le tunnel autoroutier », a tonné le député solidaire jeudi matin en point de presse.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Sol Zanetti

« On avait le droit de savoir et aujourd’hui, la CAQ paie le prix de son manque de transparence », a-t-il ajouté.

« Je ne le crois pas »

Le chef de l’opposition officielle, Marc Tanguay, croit que François Bonnardel était nécessairement au courant. « Je n’ai pas la preuve, mais moi, personnellement, je ne le crois pas, a-t-il dit en mêlée de presse jeudi matin. Vous ne pouvez pas être ministre des Transports de la CAQ en 2022 et ne pas être au courant de ce qui se passe concernant le troisième lien dans votre ministère. »

Selon le péquiste Pascal Bérubé, qui a été ministre par le passé, il est certain que l’actuelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, avait été informée du scénario également.

« La première chose qu’on apprend, c’est la responsabilité ministérielle. La deuxième, c’est que le sous-ministre va faire en sorte que toute information majeure, et on peut penser que c’est un dossier majeur, sera portée à l’attention du ministre. Alors à moins de faire de l’aveuglement volontaire, de la rétention d’information ou des affirmations sélectives, la ministre savait », a-t-il soutenu.

L’abandon du troisième lien autoroutier, une promesse phare de la CAQ, continue de hanter le gouvernement Legault. La ministre Guilbault a affirmé que la pandémie et le télétravail ont réduit l’achalandage entre Québec et Lévis. Résultat : un tunnel pour les voitures n’est plus justifié.

Or, depuis cette annonce, de nombreux faits sont venus miner la crédibilité des explications de la ministre.