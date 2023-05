(Saint-Lazare-de-Bellechasse) La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, s’aventure en territoire hostile jeudi en se rendant dans Bellechasse pour expliquer l’abandon du troisième lien autoroutier Québec-Lévis, une décision qui cause la grogne dans la région. Elle rencontre des élus et des gens d’affaires locaux qui accusent le gouvernement Legault de les avoir « bernés ».

D’ailleurs, à l’entrée de Saint-Lazare-de-Bellechasse, le panneau d’accueil électronique du village montre une image du « bitube » sous-fluvial promis par la Coalition avenir Québec en campagne électorale. « Le lien autoroutier, on y tient ! », peut-on lire.

Geneviève Guilbault rencontre des élus et gens d’affaires locaux, à leur invitation. Parmi eux, le préfet de la MRC de Bellechasse, Yvon Dumont, qui n’avait pas mâché ses mots après l’annonce de l’abandon du tunnel autoroutier.

« On m’a fait une promesse d’ivrogne. Depuis six ans, on nous a promis qu’on aurait un troisième et maintenant, ça tombe sur le cul. M. Legault lui-même nous l’avait promis », disait-il après une réunion du conseil des maires selon un reportage d’un média local, La Voix du Sud. Il disait n’avoir aucun intérêt pour un tunnel réservé au transport collectif, le nouvel engagement caquiste.

Selon des lignes de communication préparées par les personnes présentes à la rencontre, et que La Presse a pu consulter, la frustration est grande. « Nous avons tellement cru à la promesse du gouvernement. Nous avons fait confiance, confiance aveugle envers le gouvernement, tellement que nous en payons le prix aujourd’hui », peut-on lire.

« Force est d’admettre que nous avons été bernés. Nous sommes revenus à la case départ. On vient de frapper la tête du serpent comme dans un jeu serpent échelle. »

Geneviève Guilbault tiendra une mêlée de presse en après-midi.

Des gens d’affaires participent à la rencontre, dont la présidente et le directeur général de la Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins, Nathalie Roy et Frédéric Lajoie. Ces derniers ont eu une rencontre avec le chef conservateur Éric Duhaime et son candidat défait aux dernières élections Michel Tardif il y a quelques jours.

La circonscription de Bellechasse est détenue par la CAQ depuis 2018, mais sa majorité a fondu de moitié aux dernières élections. Stéphanie Lachance a conservé son siège devançant M. Tardif par une avance tout de même confortable de 3453 votes. Ce sont surtout ses deux collègues de la Beauce qui ont été menacés par le Parti conservateur.

Stéphanie Lachance n’avait pas défendu l’idée d’un tunnel réservé au transport collectif après sa présentation sommaire par Mme Guilbault. « Pour Bellechasse, ce n’est pas une formule qui va être gagnante. Bellechasse, vous le savez, c’est un territoire très grand et qui est desservi par l’automobile. Bellechasse, c’est 35 000 citoyens qui circulent en automobile », déplorait-elle.

Furieuses du recul caquiste, les chambres de commerce de Chaudière-Appalaches ont fait une sortie récemment pour demander au gouvernement de revenir sur sa décision et de respecter sa promesse.

Selon un sondage Léger diffusé par les médias de Québecor cette semaine, la Coalition avenir Québec (CAQ) dégringole de 14 points dans la grande région de Québec par rapport à février : il passe de 40 % à 26 %. Le Parti québécois (PQ) s’empare du trône, gagnant huit points à 28 %. Le Parti conservateur du Québec (PCQ) est troisième et passe de 17 % à 23 %. Dans l’ensemble du Québec, la CAQ se maintient en première place à 36 %, en recul de quatre points. Le PQ grimpe d’autant de points et obtient un résultat de 22 %, devançant Québec solidaire (16 %), le Parti libéral du Québec (14 %) et le PCQ (10 %).