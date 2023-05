Pour ajouter plus de 37 000 places au réseau des services de garde éducatifs à l’enfance d’ici 2025-2026, Québec devait mettre fin – et vite – aux fermetures dans les garderies en milieu familial.

Après des années dans le rouge, le nombre de places dans les garderies en milieu familial repart à la hausse. Ces nouvelles données, qui s’additionnent aux places créées dans les services de garde en installations, donnent espoir à Québec, où l’on promet de compléter le réseau d’ici 2025-2026. Voici un état de la situation, alors que des parents n’arrivent toujours pas à trouver une place pour leur enfant lorsqu’ils en ont besoin.

Bouffée d’air frais

Pour ajouter plus de 37 000 places au réseau des services de garde éducatifs à l’enfance d’ici 2025-2026, Québec devait mettre fin – et vite – aux fermetures dans les garderies en milieu familial. Selon les données fournies par le ministère de la Famille, les incitatifs mis en place semblent porter leurs fruits. En 2015-2016, il existait 89 853 places dans cette catégorie. Depuis, elles n’ont cessé de diminuer pour atteindre 66 338 en 2021-2022. Or, en 2022-2023, ce nombre est finalement remonté à 69 709, en hausse de 3371 places. Le gouvernement explique cette reprise en raison des mesures d’urgence qui ont été implantées au printemps 2021, comme un rehaussement de la rémunération et de nouveaux incitatifs financiers.

Hausse des places subventionnées

Autre donnée positive : Québec annonce avoir atteint en 2022-2023 la plus importante progression annuelle de places subventionnées dans son réseau depuis la création du ministère de la Famille, en 1997. L’an dernier, 8478 places subventionnées en installation (en CPE et en garderies privées) se sont ajoutées, ce qui inclut la conversion de 1782 places existantes non subventionnées qui le sont désormais.

Le gros du travail reste à faire

Malgré ces chiffres encourageants, le défi reste immense pour le gouvernement Legault s’il souhaite atteindre son objectif d’avoir créé 37 000 nouvelles places subventionnées entre 2021-2022 et 2025-2026. Selon les données du 31 mars dernier, 26 931 places étaient en cours de réalisation. Québec s’était fixé l’objectif de réaliser une place dans un délai de 24 mois, plutôt que les 48 mois qui étaient nécessaires avant le lancement du « grand chantier » pour les familles, à l’automne 2021. À l’heure actuelle, le délai moyen est en bas de 36 mois. D’ici à ce que le réseau soit complété, des parents sont toujours en attente pour qu’une place se libère, qu’elle soit subventionnée ou non.

Un déficit toujours présent

Ce déficit de places, qui n’est toujours pas corrigé, est fréquemment décrié par les familles qui doivent retarder un retour au travail, une fois le congé parental terminé. Selon les données les plus à jour, en date du 30 novembre dernier, 29 801 enfants inscrits au guichet unique d’accès au réseau n’avaient pas une place en garderie alors qu’ils en avaient besoin. En plus de ce nombre, 38 615 enfants nés, mais qui n’avaient pas besoin d’une place au moment où la donnée a été recueillie, étaient aussi inscrits sur la liste d’attente. En outre, 27 708 femmes enceintes étaient pré-inscrites pour une place en garderie. Rappelons que Québec a récemment changé sa façon de calculer cette liste d’attente. En moyenne, 55 000 places se libèrent chaque année dans le réseau des garderies.