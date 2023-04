(Québec) Le ministre fédéral et député de Québec Jean-Yves Duclos soutient que les citoyens de sa circonscription accueillent avec « soulagement » l’abandon du projet de troisième lien routier entre Québec et Lévis.

Caroline Plante La Presse Canadienne

Le poids lourd du gouvernement Trudeau a commenté vendredi cette décision du gouvernement du Québec en marge d’une annonce sur l’intelligence artificielle, à Sainte-Foy.

Il a déclaré en mêlée de presse que la construction d’un troisième lien, avec toute la pollution et la congestion qu’elle engendrerait, faisait « beaucoup peur » à ses concitoyens.

Selon lui, les gens se sentent « soulagés » d’être débarrassés de ce projet.

Le député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound — qui réfléchit toujours à la possibilité de se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec — n’a pas non plus mâché ses mots.

Il a dit comprendre les partisans du troisième lien de se sentir aujourd’hui « dupés ».

« C’est un triste spectacle, ce qu’on a vu, et ça alimente le cynisme envers la classe politique », a-t-il déploré, décochant une flèche au gouvernement caquiste de François Legault.

Par ailleurs, Ottawa ne ferme pas la porte à financer un possible nouveau projet de troisième lien qui serait entièrement dédié au transport en commun.

« Le gouvernement canadien ne finance plus d’autoroutes depuis 2015 et certainement pas dans un milieu sensible comme le centre-ville de la Ville de Québec », a rappelé M. Duclos.

« Pour les projets de transport collectif et actif, on sait que c’est l’avenir de notre communauté ici à Québec, c’est là qu’on se dirige, donc on va être là pour appuyer la ville et le gouvernement du Québec », a-t-il précisé.